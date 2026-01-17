Почему Россия пока не угрожает странам НАТО: экс-генсек Альянса объяснил

Россия пока что не угрожает странам НАТО / © ТСН.ua

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что более 80% российских войск вовлечены в войну в Украине. Но после ее завершения они будут передислоцированы к границам Альянса.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

«Если мы посмотрим через норвежско-российскую границу, мы увидим, что много войск было переброшено с Кольского полуострова в Украину. Но когда война закончится, а надеемся, что это произойдет в ближайшее время, эти войска будут передислоцированы ближе к границам НАТО», — отметил Столтенберг.

По его словам Россия будет создавать вызов безопасности Альянса, ведь уже показала, что готова применить военную силу против соседа.

«Но Украина не является членом НАТО, и важно, чтобы мы не допускали никаких ошибок относительно воли и способности всех союзников по НАТО защищаться. Это лучший способ предотвратить нападение», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что с Москвой нужно говорить как о завершении войны, так и о новой архитектуре контроля над вооружениями.

«Даже во время Холодной войны нам удавалось ограничить ядерное оружие, но эта архитектура перестала существовать. И нам нужно поговорить с Россией как с соседом», — подчеркнул экс-генсек НАТО.

