Почему Россия сбрасывает бомбы на собственные территории: объяснение британской разведки

Рост частоты таких инцидентов может свидетельствовать об определенной усталости вражеских воздушных и наземных экипажей на линии фронта.

В разведке Великобритании объяснили причину того, почему 27 января российские самолеты случайно сбросили две авиабомбы ФАБ-250 на села в Белгородской области РФ.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании 30 января.

Британская разведка отметила, что инцидент с авиабомбами в Белгородской области – это уже четвертый случай за месяц, когда россияне сбрасывают боеприпасы на собственной или оккупированной территории Украины, и пятый случай за год.

Первый похожий случай произошел в российском Белгороде 20 апреля 2023 года.

В разведке указывают, что невозможно утверждать, происходят ли такие инциденты в РФ в связи с плохими процедурами по вооружению самолетов перед вылетами или из-за некачественного исполнения обязанностей экипажами во время заданий. Отмечается, что, скорее всего, причинами могут быть оба фактора.

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Также сообщается, что рост у россиян частоты таких инцидентов может свидетельствовать об определенной усталости вражеских воздушных и наземных экипажей на линии фронта, а также о недостаточной их подготовке.

Напомним, 27 января российские паблики сообщили, что военные самолеты РФ во время полета потеряли две авиабомбы ФАБ-250 в Белгородской области. Одну из них обнаружили на хуторе Постников, а другую – в селе Стрелецкое.

Кроме того, 8 января российский самолет сбросил авиабомбу на оккупированное Рубежное Луганской области. Оккупанты заявили о "внештатном схождении авиационного боеприпаса ФАБ-250".

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