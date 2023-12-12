Почему россияне до сих пор поддерживают Путина и войну против Украины – анализ The Economics Times

Войну против Украины по-прежнему поддерживают 73% россиян, а личный рейтинг президента РФ Владимира Путина достигает 80%. Причина этого состоит в сочетании политики российского правительства и реакции Запада на войну.

Об этом говорится в статье The Economics Times.

Сколько россиян поддерживают войну и Путина

В материале говорится, что Путин объявил о планах баллотироваться на президентских "выборах" 2024 года и почти наверняка выиграет их. Он руководил Россией в течение 24 лет, и опросы демонстрируют, что война против Украины укрепила поддержку Путина.

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Результаты сентябрьского опроса российского "Левада-Центра" об отношении россиян к войне в Украине свидетельствуют, что действия оккупантов поддерживают 73% респондентов — именно столько ответили "да" или "однозначно да".

В то же время, личный рейтинг Путина остается высоким и уже некоторое время достигает около 80%, свидетельствуют данные "Левада-Центра". А последний опрос российского фонда "Общественное мнение" демонстрирует, что около 78% россиян одобряют работу своего президента.

Авторы статьи обратили внимание, что в конце 2022 года в РФ произошло снижение поддержки как войны, так и Путина. Все потому, что осенью российские власти начали масштабную мобилизацию в ответ на успехи ВСУ сначала под Киевом, а затем под Харьковом. Чтобы избежать призыва в армию, много молодых мужчин покинули Россию.

Кроме того, российские войска отступили от своего плацдарма на западном берегу реки Днепр в Херсонской области. Беспокойство россиян ситуацией сказалось на результатах опросов в тот период.

Отмечается, что определенное влияние на улучшение результатов опросов оказывает нетерпимость российской власти к публичной оппозиции войне или Путину. Поражение оккупантов в летнем контрнаступлении Украины также, безусловно, повысило уверенность России. Кроме того, строжайшей тайной остается количество погибших на фронте российских военных.

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Почему россияне до сих пор поддерживают войну в Украине

"Однако, как я обнаружил во время пребывания в Москве и Рязани в ноябре 2023 года, особенно много россиян постарше – из разных слоев общества – выражают искреннюю поддержку как войне, так и своему президенту. Почему? Ответ на этот вопрос частично кроется в сочетании политики российского правительства и реакции Запада на войну", – подчеркнул автор публикации.

Много россиян воспринимают нарратив власти, объясняющий причины войны. Они уже не такие, как в феврале 2022 года, а превратились в нечто большее и более экзистенциальное.

Так, в начале полномасштабной войны РФ обосновывала ее защитой прав россиян на Донбассе и предотвращением дальнейшего продвижения НАТО на бывшее советское пространство. К этим целям была также привязана "денацификация".

Защита прав этнических россиян на востоке Украины в определенной степени воспринималась российским населением в начале войны. Однако угроза расширения НАТО, пожалуй, не являлась столь мощным аргументом для войны тогда, как недавняя идея РФ о том, что лицемерный Запад планирует "отменить" политическую и экономическую власть государства.

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Также немаловажную роль в сохранении поддержки войны играют деньги. Так, российское правительство увеличило зарплату военным, чтобы поддерживать боевой дух. По состоянию на сентябрь 2022 года минимальная месячная зарплата для заключавших контракт на военную службу втрое превышала среднюю по стране. А в июне российское правительство объявило о повышении зарплат военным на 10,5%.

Западное лицемерие играет на руку России

В статье отмечается, что "своими действиями западные государства позволили российскому правительству легко указать на лицемерие Запада. Непреклонная поддержка Западом войны Израиля в Газе еще больше подчеркнула, что у Соединенных Штатов, в частности, есть одни правила для своих друзей и другие для своих врагов".

Кроме того, попытки Запада изолировать Россию в экономическом и культурном плане привели к тому, что российские власти сделали более легким для продажи общественности свой нарратив о том, что Запад хочет "отменить" РФ.

"В то же время, ошибки некоторых западных правительств также облегчили России продажу нарратива о том, что она борется с фашизмом в Украине. Недавнее фиаско Ярослава Гуньки в канадском парламенте стало пропагандистским подарком для российского правительства", — говорится в материале.

Автор добавляет, что усугубляет ситуацию и отмечание Западом украинских подразделений с, как утверждает журналист, "фашистскими связями", такими как батальон "Азов".

Санкции Запада не смогли изменить действия РФ против Украины

Беспрецедентные санкции Запада, направленные на изоляцию российской экономики от мира, не смогли изменить действия РФ в Украине, говорится в публикации. В то же время усиление вражды с Западом, похоже, подтолкнуло Россию к углублению связей с Китаем и другими международными партнерами.

Автор напомнил, как в начале полномасштабной войны Путин рекламировал то, что он назвал способностью России "полностью обеспечить себя природными ресурсами".

Несмотря на высокую инфляцию в РФ тамошние магазины остаются заполненными, а уровень безработицы остается низким.

Приятно это Западу или нет, но способность России противостоять санкциям и отбиваться от украинского контрнаступления, поддерживаемого НАТО, способствовала росту общественной поддержки войны и Путина.

Напомним, ранее издание Bloomberg оценило в своей статье, что сейчас для Путина все складывается наилучшим образом. Так, диктатор способен налаживать связи с другими частями земного шара. Укрепил позиции России и конфликты Израиля и ХАМАС.

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