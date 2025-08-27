Почему россияне поддерживают войну в Украине: Кислица назвал неожиданную причину

Россияне поддерживают войну из корыстных побуждений / © Associated Press

Население России поддерживает войну в Украине, потому что каждый пятый в РФ получает финансовую выгоду от боевых действий.

Такое мнение высказал первый заместитель министра иностранных дел Украины дал Сергей Кислица в интервью «Суспільне Новини».

Он подчеркнул, что россияне никогда не жили в относительном достатке.

«Та прослойка российского общества, которая обычно называется в нормальных странах „средний класс“, она была не очень широка: в Москве, в Петербурге, в Новгороде. А если вы поедете в провинцию, вы увидите. Кстати, согласно данным ООН, 26% домохозяйств РФ никогда не имели проточной воды», — объяснил украинский дипломат нюансы жизни в российской глубинке.

По мнению Кислицы, причина широкой поддержки россиянами войны в Украине заключается в том, что очень много людей имеют выгоду от нее.

«Где-то я видел статистику, что не менее 22% россиян (то есть пятая часть всего населения) получают финансовую выгоду от того, что идет война. Или это потому, что они работают в военно-промышленном комплексе. Или потому, что их родных убили или ранили, и они получают выплаты», — отметил он.

Напомним, ранее президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар отметил, что военная часть экономики России продолжает активно развиваться.

При текущем уровне санкций и интенсивности боевых действий Россия способна воевать против Украины как минимум еще три года.

С целью поддержания высоких расходов на оборону и финансирование войны в Украине российские власти готовятся повысить налоги и сократить расходы.