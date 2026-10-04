Почему россияне вынуждены массово скупать китайские электромобили: NYT о последствиях украинских атак

Дефицит горючего превращается в вызов для Путина: в России вдвое вырос спрос на электромобили / © Associated Press

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Россияне скупают китайские электромобили, поскольку украинские атаки привели к дефициту топлива. Поскольку Украина все больше переносит войну на территорию России, последствия могут быть наиболее заметны на дорогах.

Об этом пишет The New York Times.

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По данным издания, с конца июня рынок электромобилей в России вырос более чем вдвое. Большинство продаваемых в стране электромобилей китайского производства.

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Россия пытается наверстать утраченное. В течение многих лет, пока другие страны развивали цепочки поставок электромобилей и зарядную инфраструктуру, Россия закрывала на это глаза.

Ее статус одного из ведущих мировых производителей нефти ранее обеспечивал низкие цены на бензин. Большие расстояния меж большими городами означали, что сети зарядных станций экономически невыгодны без гарантированного спроса. А суровые зимы требовали от автопроизводителей значительную адаптацию моделей к климатическим условиям.

Сейчас электромобили внезапно стали более обычным явлением на российских дорогах, особенно в крупных городах. По данным Министерства промышленности и торговли России, количество проданных в стране-агрессорке электромобилей, включая гибриды, возросло с 43 000 в период с января по август 2025 года до более чем 83 000 за тот же период этого года.

К концу сентября доля чисто электрических автомобилей и подключаемых гибридов способных ездить без бензина достигла 11,5% российского автомобильного рынка, по сравнению с примерно 5% в начале года.

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Доля рынка электромобилей в России сейчас несколько превышает аналогичный показатель в США, но составляет лишь небольшую долю от доли в Китае, которая составляет 45%.

Нехватка топлива вызывает беспокойство у многих россиян, привыкших считать войну в Украине только неприятностью. Эта проблема грозит превратиться в серьезный политический вызов для путинского режима.

Ситуация в Москве была еще хуже в начале июля и середине августа, когда топливо было всего на четверти заправок. Чтобы попытаться урегулировать кризис, российские власти разрешили продажу бензина и дизеля более низкого качества. Однако после использования низкокачественного топлива некоторые машины стали ломаться.

Александр, руководитель московской ремонтной мастерской, специализирующейся на Volvo, рассказал, что за две недели августа в него поступило 15 дизельных автомобилей с забитыми сажевыми фильтрами. Он увязывает эту проблему с топливом низкого качества.

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По мере продолжения топливного кризиса дилерские центры продаж электромобилей опустели, а количество объявлений о продаже подержанных электромобилей сократилось.

В огромном дилерском комплексе северо-западнее Москвы менеджер компании Evolute, выпускающей электромобили российской сборки на основе китайских разработок, заявил, что машины на площадке закончились, и возможности записаться в очередь нет.

В комплексе находится более 40 автосалонов, большинство из которых ранее продавали в основном автомобили западных, японских и южнокорейских марок. В настоящее время здесь насчитывается более 25 китайских автосалонов.

На улицах Москвы и на парковках появились очереди у зарядных станций. На днях 40-летний Александр заряжал красный «Москвич» — культовую советскую марку, возрожденную на базе переименованной китайской модели. Он рассказал, что ему пришлось объездить весь центр Москвы, чтобы найти работающую зарядную станцию без очереди.

«Москвич 3» бренда Sehol, выпускаемого китайской компанией JAC Motors с 2022 года / © Википедия

«В целом инфраструктура отсутствует», — сказал Александр.

Он отметил, что «Москвич» принадлежал его работодателю, добавив, что никогда бы не купил себе электромобиль из-за его стоимости и нехватки зарядных станций.

Некоторые пересели на электровелосипеды или электросамокаты или попытались переоборудовать свои автомобили в природный газ. Остальные перешли на общественный транспорт, в том числе междугородние автобусы.

Автоэксперт Сергей Целиков отметил, что, хотя доля полностью электрических автомобилей удвоилась, в России они по-прежнему остаются чем-то необычным, прежде всего из-за своей стоимости. По его прогнозам, гибридные автомобили будут продолжать завоевывать долю рынка.

В России электромобили могут столкнуться с имиджевым барьером. Для некоторых они просто недостаточно «мужественны». 51-летний «типичный россиянин» Игорь, стоявший в длинной очереди за бензином под Москвой, высказал именно такое мнение. «Я бы никогда не купил электромобиль. Они вредны для мужского здоровья и очень дороги», — сказал он.

Ранее Владимир Зеленский предупредил, что Украина удвоит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в ответ на удары по мостам украинской столицы.

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