Почему российский фрегат мог стрелять по британской яхте в Ла-Манше: в Британии прокомментировали

РФ «Адмирал Григорьевич» / © sevastopolis.com

Реклама

Министерство обороны Великобритании подтвердило, что проводит расследование по инциденту с участием российского военного корабля, который произошел сегодня в проливе Ла-Манш. Ведомство получило уведомление о возможных провокационных действиях со стороны российского судна.

Об этом сообщает издание Sky News.

«Мы расследуем сообщения об инциденте в Ла-Манше», — коротко прокомментировал официальный представитель Министерства обороны Великобритании.

Реклама

По предварительным данным, инцидент произошел после того, как зарегистрированная в Великобритании яхта сообщила о совершении упреждающих выстрелов со стороны российского корабля.

Событие произошло на расстоянии примерно 500 ярдов от яхты и около 20 морских миль к югу от острова Уайт. Важно, что инцидент произошел вне территориальных вод Соединенного Королевства.

Пока информации о пострадавших или повреждении гражданского судна не поступало. По данным британских источников, власти склоняются к тому, что этот случай является единичным инцидентом.

Напомним, моряки российского фрегата «Адмирал Григорович» открыли предупредительный огонь по частной яхте, приблизившейся к военному судну во время его прохода через пролив Ла-Манш. Инцидент произошел во вторник около 11:40 утра в акватории между островом Уайт и Нормандией.

Реклама

Новости партнеров