ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
350
Время на прочтение
1 мин

Почему российский фрегат мог стрелять по британской яхте в Ла-Манше: в Британии прокомментировали

Минобороны Британии приступило к расследованию инцидента с российским кораблем в Ла-Манше.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
РФ «Адмирал Григорьевич

РФ «Адмирал Григорьевич» / © sevastopolis.com

Министерство обороны Великобритании подтвердило, что проводит расследование по инциденту с участием российского военного корабля, который произошел сегодня в проливе Ла-Манш. Ведомство получило уведомление о возможных провокационных действиях со стороны российского судна.

Об этом сообщает издание Sky News.

«Мы расследуем сообщения об инциденте в Ла-Манше», — коротко прокомментировал официальный представитель Министерства обороны Великобритании.

По предварительным данным, инцидент произошел после того, как зарегистрированная в Великобритании яхта сообщила о совершении упреждающих выстрелов со стороны российского корабля.

Событие произошло на расстоянии примерно 500 ярдов от яхты и около 20 морских миль к югу от острова Уайт. Важно, что инцидент произошел вне территориальных вод Соединенного Королевства.

Пока информации о пострадавших или повреждении гражданского судна не поступало. По данным британских источников, власти склоняются к тому, что этот случай является единичным инцидентом.

Напомним, моряки российского фрегата «Адмирал Григорович» открыли предупредительный огонь по частной яхте, приблизившейся к военному судну во время его прохода через пролив Ла-Манш. Инцидент произошел во вторник около 11:40 утра в акватории между островом Уайт и Нормандией.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
350
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie