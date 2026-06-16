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Почему российский фрегат мог стрелять по британской яхте в Ла-Манше: в Британии прокомментировали
Минобороны Британии приступило к расследованию инцидента с российским кораблем в Ла-Манше.
Министерство обороны Великобритании подтвердило, что проводит расследование по инциденту с участием российского военного корабля, который произошел сегодня в проливе Ла-Манш. Ведомство получило уведомление о возможных провокационных действиях со стороны российского судна.
Об этом сообщает издание Sky News.
«Мы расследуем сообщения об инциденте в Ла-Манше», — коротко прокомментировал официальный представитель Министерства обороны Великобритании.
По предварительным данным, инцидент произошел после того, как зарегистрированная в Великобритании яхта сообщила о совершении упреждающих выстрелов со стороны российского корабля.
Событие произошло на расстоянии примерно 500 ярдов от яхты и около 20 морских миль к югу от острова Уайт. Важно, что инцидент произошел вне территориальных вод Соединенного Королевства.
Пока информации о пострадавших или повреждении гражданского судна не поступало. По данным британских источников, власти склоняются к тому, что этот случай является единичным инцидентом.
Напомним, моряки российского фрегата «Адмирал Григорович» открыли предупредительный огонь по частной яхте, приблизившейся к военному судну во время его прохода через пролив Ла-Манш. Инцидент произошел во вторник около 11:40 утра в акватории между островом Уайт и Нормандией.