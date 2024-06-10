Почему российский истребитель Су-35 оказался переоценен на войне в Украине: в чем его проблема

Даже завод в Комсомольске-на-Амуре, где производят истребители, признал, что Су-35 не показал ожидаемых результатов в боевых условиях.

Российские истребители так называемого "четвертого поколения ++" Су-35, одобряемые пропагандой РФ, во время войны в Украине показали себя довольно неоднозначно. Украинские военные очистили парк боевых самолетов России. То есть для реальных боев на фронте они не приспособлены.

К такому выводу пришли обозреватели Army Recognition.

Как отмечается, российская оборонная промышленность позиционирует Су-35 как уникальный истребитель. Практически – его относят к категории "четвертое поколение ++". Сравнить его можно с американским F-15EX Eagle II. Некоторые сравнивают его даже с самолетами F-35.

Как эти самолеты показали себя на войне в Украине

Во время полномасштабного вторжения РФ в Украину российские Су-35 неоднократно были сбиты. В ноябре прошлого года украинские защитники уничтожили пять самолетов, а в начале этого года – еще два. Ударили по ним установкой Patriot.

Даже завод в Комсомольске-на-Амуре, где производят истребители, признал, что Су-35 не показал ожидаемых результатов в боевых условиях.

В рамках этого "самолепада" российские ПКС были вынуждены скорректировать тактику их применения. Оккупанты сосредоточились на дальнобойных ударах по украинским целям, используя возможности самолета для атак вне зоны досягаемости систем ПВО.

Однако снижать возможности истребителя также не нужно. Су-35 представляет собой гибрид технологий четвертого и пятого поколений, что делает его уникальным, сложным в производстве и эксплуатации. Однако, учитывая сообщения о неудовлетворительных результатах самолета в боевых условиях, многие государства начали пересматривать свои планы по его приобретению.

Напомним, что в России объявили истребители F-16 и аэродромы их базирования за пределами Украины "законной целью" для вооруженных сил, если эти самолеты будут выполнять боевые задания.

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