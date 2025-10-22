ТСН в социальных сетях

Мир
462
1 мин

Почему Рютте полностью поддержал мирный план Трампа — заявление генсека НАТО

Генсек НАТО Рютте поддержал призыв Трампа к немедленному прекращению огня по линии фронта.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Генсек НАТО Рютте / © Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте полностью одобрил идею президента США Дональда Трампа по поводу немедленной остановки боевых действий в Украине «там, где стороны находятся». Рютте назвал этот призыв «простым, но необходимым» шагом по созданию реальных мирных переговоров.

Об этом глава Альянса заявил во время общения с журналистами.

Комментируя вопрос о необходимости прекращения огня между Украиной и Россией в качестве предпосылок для дальнейших мирных переговоров, Марк Рютте однозначно выразил свое согласие с позицией Дональда Трампа.

«Президент (Дональд Трамп — американский руководитель — ред.) в эти выходные высказался совершенно ясно — остановитесь там, где вы находитесь. Звучит просто, но, конечно, это то, что нужно», — сказал Рютте.

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что полностью солидарен с Трампом в этом вопросе. Он назвал формулу «остановитесь там, где находитесь» главным посланием.

Марк Рютте добавил, что НАТО готово максимально способствовать реализации этого видения.

«Мы продолжим диалог сегодня днем, и я здесь, чтобы помочь ему осуществить все, что НАТО может сделать — я лично, постпред, все мы — чтобы помочь ему реализовать это видение», — подытожил генсек.

Напомним, ранее генсек НАТО заявлял, что главной целью военной и финансовой помощи Украине является создание такого давления, чтобы Владимир Путин, президент РФ, был вынужден пойти на содержательные мирные переговоры.

