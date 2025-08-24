Почему санкции против РФ не сработают и не остановят войну — NYT

Экономические санкции / © Getty Images

Реклама

Несмотря на антироссийские санкции ЕС и США, деньги продолжают поступать в Кремль.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Несмотря на беспрецедентное давление, Россия, являющаяся одной из наиболее санкционированных стран мира, продолжает вести активную внешнюю торговлю на сотни миллиардов долларов.

Реклама

Санкции: удар по мелким, но не по большим

С 2022 года США внесли в санкционные списки более 6 тысяч человек и компаний, связанных с войной против Украины. Но большинство из них — это физические лица или мелкие «прокладки». Меньше 30 — крупные иностранные компании, и только пять из них работают в финансовой сфере.

Крупнейшие мировые штрафы за нарушение санкций за последнее десятилетие в основном касались банков. Но только два случая были напрямую связаны с Россией. Один из них против криптобиржи Binance, которая способствовала финансовым потокам не только Москвы, но и Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Китай и Индия — главные «окна» для Кремля

Из-за разрыва с Западом Россия укрепила экономические связи с Индией и Китаем. Китайские банки стали фактически «неприкосновенными»: наложение санкций на них парализовало бы глобальную торговлю, что повлекло бы за собой дефицит товаров и скачок цен в США и ЕС.

Именно из-за этих рисков, по мнению экспертов, Вашингтон не идет на радикальные шаги против крупных китайских финансовых структур.

Реклама

SWIFT: обходные пути, которые использует РФ

Примером стала история с российским ВТБ Банком, отключенным от SWIFT в 2022 году. Тем не менее, клиентам предлагали возможность переводить средства через Alipay — один из крупнейших китайских платежных сервисов. Это создавало черный ход в мировую финансовую систему», — говорится в материале.

Подобные схемы позволяют России финансировать как импорт товаров двойного назначения, так и военную промышленность.

Весной 2025 г. в Москве состоялась выставка Expo Electronica, где открыто демонстрировали микрочипы и полупроводники, экспорт которых США пытаются заблокировать. Среди участников — компания Allchips из Гонконга, уже находящаяся под санкциями, но продолжающая принимать платежи в долларах и юанях.

ЕС пытался вводить ограничения против отдельных китайских банков, однако, по признанию экспертов, у Брюсселя нет достаточных инструментов для глобального контроля за соблюдением санкций.

Реклама

Так, как отмечают аналитики издания, санкции против России в нынешнем виде оказались недостаточно эффективными. Пока Вашингтон и Брюссель не готовы наказывать крупные финансовые структуры в Китае и Индии, Кремль будет сохранять доступ к ресурсам для продолжения войны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, вводящих санкции против близких родственников Владимира Путина.

Санкции предусматривают блокировку активов, запрет въезда в Украину, ограничение торговых операций и транзита сроком на 10 лет.

Ранее говорилось о том, что введение вторичных санкций против РФ вместе с постоянной военной поддержкой Украины может подорвать экономику России и стать лучшим путем к миру, считает бывший вице-президент США Майк Пенс.