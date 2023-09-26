Почему Шольц боится передать Украине Taurus: неожиданный ответ немецкого евродепутата

Немецкий канцлер Олаф Шольц затягивает решение о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus, потому что боится уничтожения Крымского моста.

Такое объяснение озвучил немецкий евродепутат Михаэль Галлер в интервью 24 каналу.

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"Дело в том, что его собственная партия – это левые, которые все еще имеют определенные романтические взгляды на послевоенное возвращение к привычным отношениям с Москвой, которые я считаю абсолютно иллюзорными. Я не думаю, что он боится ядерного удара как следствия. Но он, возможно, опасается, что украинцы могут парализовать Крымский мост с помощью немецкого оружия", — отметил он.

Евродепутат напомнил, что на прошлой неделе глава комитета по обороне, председатель комитета по иностранным делам и председатель комитета по европейским делам написали ему письмо с призывом предоставить ракеты Taurus Украине.

"За этим ужасно наблюдать. Из-за того, что эти ракеты сейчас не могут уничтожить линии поставки российского оружия на фронт, все больше украинцев погибает. И это тяжелое политическое бремя, которое остается вместе с Шольцом и, к сожалению, в восприятии украинцев и других партнеров", остается вместе с Германией", — сказал он, подчеркнув, что критикует это решение Шольца.

Ранее мы сообщали, что Германия может предоставить Украине ракеты Taurus, но при одном условии.

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