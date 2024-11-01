Почему Швеция до сих пор не передала Украине обещанный разведывательный самолет ASC 890: объяснение эксперта

Швеция уже сделала все, что от нее зависит, чтобы осуществить передачу Украине самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) ASC 890. Финальным шагом должен быть "зеленый свет" от США, ведь шведский самолет-разведчик использует оборудование американского производства.

Об этом рассказал авиационный эксперт Константин Криволап в комментарии "РБК-Украина".

"Без американцев этого [передачи самолетов – ред.] не произойдет. Потому что там очень много оборудования именно американского. Самолет шведский, но оборудование очень много американского... А я не слышал, что американцы давали согласие на передачу нам ASC 890... То есть то, что шведы заявили, еще ничего не значит. Мы благодарим шведов, что они ворота открыли, но дальше дело за американцами. И здесь начинается самое неприятное", – объяснил Криволап.

Эксперт напомнил, что несколько лет назад Польша купила два самолета ASC 890, но на их имплементацию ушло почти полтора года.

"Когда шведы сказали, что готовы передать два таких самолета Украине, было сказано, что там нужно учиться где-то полгода, но самолеты уже готовы к передаче. А потом было такое очень интересное сообщение от Байдена, что зачем им два, одного будет достаточно. Я не буду комментировать, в каком состоянии я был, это было очень странно", – рассказал Константин Криволап.

Напомним, Польша готова передать Украине свои истребители МиГ-29, если союзники по НАТО обеспечат защиту ее воздушного пространства до получения новых самолетов.

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