Почему Си Цзиньпин все же вмешался в российско-украинскую войну и что ему на самом деле нужно: китайский обозреватель объяснил

Китай – единственная страна, с которой и Москва, и Киев готовы разговаривать.

Китайский глава Си Цзиньпин только сейчас решил вмешаться в российско-украинскую войну, чтобы не подыгрывать Западу. В то же время, Брюссель и Вашингтон теперь будут преуменьшать значение часового телефонного разговора Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским.

Об этом сказал обозреватель гонконгской газеты South China Morning Post Алекс Ло.

По мнению Ло, ЕС и США "всегда боялись, что Пекин может вмешаться в конфликт, а не поддерживать россиян, как утверждается".

"Вероятно, они предпочли бы, чтобы китайцы открыто встали на сторону России", — пишет Алекс Ло.

По его словам, ЕС и США, вероятно, хотели бы, чтобы КНР открыто встала на сторону России.

"Тогда бы им не пришлось тратить столько времени и энергии на раздувание угрозы вторжения на Тайвань и выдумок о призраке восстающего китайского пугала, желающего уничтожить западную цивилизацию. Тогда эти нарративы распространялись бы естественно, без постоянного опровержения со стороны осведомленных критиков" .

Он пишет, что Китай – единственная страна, с которой и Москва, и Киев готовы разговаривать.

Ло объяснил, почему Китай решил шагнуть именно сейчас. По его словам, ранее какие-либо действия с его стороны означали бы, что Китай отказался от России и пошел на уступки западному альянсу, который хочет "уничтожить или хотя бы дискредитировать режим главы кремля Владимира Путина".

По словам обозревателя, утечка секретных документов Минобороны США сыграла свою роль: это "развеяло розовую картинку, которую Вашингтон и Брюссель нарисовали об украинской победе".

Китайский журналист говорит об истощении украинских войск и истощении запасов боеприпасов. В то же время он признает, что у армии России также много проблем.

Алекс Ло обвиняет Запад в том, что в Украине началась "война на истощение" вместо украинской победы.

Как может выглядеть мир? Очень выгодно для украинских лидеров, если они выживут. разбогатеют. Путин сможет пойти домой и заявить об успехе, уволив своих российских соотечественников на востоке. Все, что Киев может предложить – это постоянный нейтралитет к России, которая будет воспринимать новую Украину как навсегда западную, а не российскую", – пишет обозреватель КНР.

Китайский журналист предполагает, что Украина и без НАТО сможет получить полную гарантию безопасности от стран Альянса, таких как США, которые защитят ее от России.

А КНР вроде бы нужно, чтобы Киев однозначно признал "единый Китай" с Тайванем.

"Поскольку Венгрия и Сербия – единственные дружественные страны в регионе, иметь другая в Украине – очень привлекательно. И, конечно, Си Цзиньпин может действительно сказать Путину, чтобы на этот раз он убрал свои руки от украинцев", — пишет Ло.

Однако, по его словам, Запад не сможет добиться "уничтожения" режима диктатора РФ. Поэтому Вашингтон "будет следить за тем, чтобы китайцы никуда не продвинулись со своей мирной инициативой".

Напомним, накануне в НАТО поздравили переговоры лидеров Украины и Китая, однако подчеркнули, что КНР так официально и не осудила агрессию России.

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