Почему смогли ограбить Лувр: директор музея признала "ужасный провал" системы безопасности

Директор Лувра назвала ограбление «провалом» охраны музея / © Associated Press

Руководитель Лувра Лоранс де Кар подтвердила, что подала заявление об отставке после дерзкого ограбления музея, во время которого были похищены драгоценности французской короны. Она назвала событие «ужасным провалом» системы безопасности и призвала разместить на территории музея отделение полиции для обеспечения безопасности.

Об этом Лоранс де Кар заявила в среду, 22 октября, во время выступления перед комиссией по культуре Сената Франции, пишет BFMTV.

Просьба об отставке и реакция Макрона

В своем выступлении перед сенаторами, которое произошло через три дня после ограбления, Лоранс де Кар подтвердила информацию, циркулировавшую во французских СМИ.

«В прошлое воскресенье, после того, как я вместе с министром культуры и министром внутренних дел констатировала последствия ужасающей атаки, которой мы только что подверглись, я подала министру культуры мое заявление об отставке. Она отказалась ее принять», — цитирует директора Лувра газета Le Figaro.

По данным издания, у Лоранс де Кар имеется полная поддержка президента Франции Эммануэля Макрона, назначившего ее на этот пост. Глава государства лично звонил ей, призывая «держаться».

«Держитесь. Не может быть и речи о том, чтобы сломать динамику обновления музея», — передают слова Эммануэля Макрона французские СМИ.

Министр культуры Рашида Дати также заявила, что не отдаст «голову Лоранс де Кар» даже несмотря на требования некоторых депутатов найти виновного.

«История Франции, которую украли»

Ограбление произошло в воскресенье, 19 октября, когда преступники похитили ювелирные изделия исторической ценности, хранившиеся в Галерее Аполлона. Ценности, среди которых тиара и ожерелья, принадлежавшие королевским лицам, оцениваются в 88 миллионов евро.

«Это иистория Франции, которая была похищена», — эмоционально прокомментировала потерю директор Лувра, подчеркнув, что потерянные экспонаты являются символом национального наследия.

Она признала, что похищение выявило «слабости» в охране музея. Даже несмотря на то, что все сигнализации во время кражи сработали, как и должны были, де Кар заявила, что необходимо принять дополнительные меры. Среди них — требование разместить комиссариат полиции в самом музее.

Ситуация с безопасностью музея находится под пристальным вниманием: как отмечает Newsweek, ограбление вызвало серьезные вопросы к охране наиболее посещаемого музея в мире, а также к обязательствам правительства защищать искусство и историю. Власти Франции находятся под давлением, поскольку преступников, которые действовали очень быстро, до сих пор разыскивают.

Напомним, во Франции в воскресенье, 19 октября, ограбили один из крупнейших музеев мира — Лувр, расположенный в Париже. Неизвестные украли девять драгоценностей из коллекции Наполеона.