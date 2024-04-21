Почему спикер Джонсон согласился на помощь Украине — The New York Times

На решение спикера Палаты представителей Конгресса США республиканца Майка Джонсона вынести на голосование законопроект о помощи Украине повлияли объявленные данные разведки, политическое давление и изменение в личных убеждениях.

Об этом говорится в аналитической публикации The New York Times.

Как рядовой сторонник жесткой линии в Республиканской партии Джонсон выступал против финансирования военных усилий Киева, пока не будут выполнены требования его партии по усилению южной границы США.

Однако незадолго до исторического голосования Джонсон заговорил совсем по-другому. "Я хочу быть на правильной стороне истории", – заявил он.

По его словам, настало критическое время, когда нужно делать то, что правильно. "Я считаю, что предоставление летальной помощи Украине сейчас критически важно", — сказал политик журналистам в Капитолии.

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Сам Майк Джонсон объяснял изменение своих взглядов полученными разведывательными данными, в том числе о том, что Владимир Путин не остановится и может посягнуть на страны Балтии.

Еще одним ключевым моментом в изменении позиции Джонсона называют дискуссии в феврале этого года, состоявшиеся в Овальном кабинете Белого дома, когда лидеры Конгресса встретились с Джо Байденом. Высокопоставленные чиновники по вопросам нацбезопасности тогда объяснили, насколько ужасающими будут последствия, если украинская ПВО не будет усилена американским оружием.

По словам журналистов, Джонсон во время встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими лицами был поражен историями о масштабах страданий, вызванных российскими войсками в стране. Все это задело христианские чувства Джонсона.

Кроме того, спикер также столкнулся с политическим давлением со стороны некоторых республиканцев, которые так же, как демократы, активно поддерживали помощь Украине и говорили, насколько жизненно важна эта помощь.

Когда он согласился поставить на глоссировку пакет помощи, ему пришлось столкнуться с волной гнева со стороны правого крыла Республиканской партии, представители которого обвинили Джонсона в измене и неоднократно призывали его изменить курс. Однако политик отметил, что не беспокоится о своем посту спикера, но серьезно обеспокоен способностью Украины сдерживать Россию без помощи США.

В издании отметили, что Джонсон не стал обосновывать ни один из законопроектов о помощи, как это почти всегда делают спикеры на трибуне Палаты представителей. После принятия закона он лишь выступил с отрывочной речью о важности помощи.

Напомним, в субботу, 20 апреля, Палата представителей США приняла законопроект о помощи Украине почти на 61 млрд долларов.

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