Почему США до сих пор не заключили с Украиной соглашение о безопасности: нардеп шокировал ответом

Украина настаивает на том, чтобы это было политическое приглашение.

Народный депутат из фракции "Слуга народа", глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев объяснил, почему США до сих пор не заключили безопасное соглашение с Украиной.

Ответ он озвучил в эфире "1+1".

«Я думаю, они как раз готовят это, как альтернативу приглашению (в НАТО, — ред.), честно говоря. То есть чем-то нужно "умаслить", что-то показать на этом Вашингтонском саммите. Хотя мы настаиваем на том, чтобы это все же было политическое приглашение или, по крайней мере, какой-то следующий шаг от Вильнюсского саммита, который указывает достаточно четко и понятно, что наше 33-е место», — отметил Чернев.

Напомним, Украина и США могут подписать соглашение о гарантиях безопасности до июльского саммита НАТО в Вашингтоне. Но сегодня это второстепенный вопрос в отношениях стран.

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