В настоящее время ВСУ достают армейской артиллерией и высокоточными системами на глубину 100-150 км.

В американском политикуме не желают выхода боевых действий за пределы Украины. В настоящее время ВСУ достают армейской артиллерией и высокоточными системами на глубину 100-150 км, а в США боятся, что будут доставать на глубину 300 км.

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан сказал об этом в интервью УНИАН.

"Часть политикума администрации президента Джо Байдена – это часть, в которой есть директор ЦРУ Уильям Бернс, советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Они не желают выхода боевых действий за пределы Украины", – объяснил Свитан.

В то же время, по его словам, их опасения напрасны, потому что этот выход уже произошел.

"Бои уже идут возле России. Горит Белгородская, Курская, Брянская, Ростовская, Воронежская области. То есть, эта война уже не может остаться на территории Украины. Она обязательно будет на территории России, как минимум на глубину (...) А здесь в дальнейшем включается математика и то, почему боятся эти "товарищи", – отметил Свитан.

По словам эксперта, сейчас ВСУ достаю армейской артиллерией и высокоточными системами на глубину 100-150 км. В США же боятся, что будут доставать на глубину 300 км.

"А там, где ATACMS, там и PrSM – это 500 км. PrSM – это типа ATACMS, лишь немного дальше. Тоже работают с тех же HIMARS. Дальнейшее разрастание на такие дальности ракет (...) А это ракеты уже немного другие – это ракеты с боевой частью более 200 кг, которые очень сложно сбить. Баллистические ракеты такого уровня будут доставать и в Москву", – сказал он.

Свитан сообщил, что ближайшие точки сейчас находятся в районе Середины-Буды Сумской области, а это чуть более 400 км до Москвы.

"С ракетами PrSM мы можем работать с военными объектами и в столице России. И вот именно этой эскалации и опасаются", – добавил Свитан.

Отметим, что в новом году Украина получит необходимые танки, истребители и дальнобойные ракеты. Такое мнение высказали другие военные эксперты.

Добавим, что по состоянию на 27 декабря ПВО Украины уничтожило около 70 "мопедов" из второй партии, полученной Россией от Ирана.

Как сообщал руководитель ГУР Кирилл Буданов, Россия имеет ракет только на 2-3 массированных атаки.

РФ не может производить ракеты "Кинжал", поэтому кафиры вынуждены их экономить.

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