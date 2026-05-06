Почему США не могут "отключиться" от мировой нефти: эксперт объяснил нюанс

Соединенные Штаты не могут быть независимы от мирового нефтегазового рынка.

© Reuters

США не могут изолироваться от мирового рынка нефти. Все из-за технологической зависимости заводов от импорта.

Об этом рассказал эксперт по геоэкономике и международной торговле Олег Саркиц в эфире «КИЕВ24».

По его словам, из-за потребности в иностранном сырье США остаются уязвимыми к глобальным колебаниям цен и конфликтам на Ближнем Востоке. Да, высказывания Трампа о якобы независимости Штатов от последствий войны не соответствуют действительности.

«Заявления Трампа и его команды направлены, безусловно, на внутренний электорат», — отметил Саркис.

Как отмечалось, рекордные цены на дизель в США повлекли за собой новое экономическое и политическое давление на Дональда Трампа накануне выборов. Стоимость горючего растет из-за кризиса на мировом рынке нефти, уже бьющего по транспорту, логистике и ценам на товары. Эксперты предупреждают, что подорожание дизеля может повлечь за собой дальнейший рост инфляции и недовольство избирателей. На этом фоне администрацию Трампа подвергли критике из-за отсутствия эффективных решений для стабилизации цен.

