Почему США замалчивали убийство украинки Ирины Заруцкой — Белый дом дал объяснение

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Американские медиа умалчивали убийство украинской беженки Ирины Заруцкой, пока о нем не упомянул президент Дональд Трамп.

Такое объяснение, почему в США не распространили информацию об убийстве украинки Ирины Заруцкой, предоставила спикер Белого дома Кэролайн Левитт, передает Sky News.

«Эта молодая женщина была невинной жертвой. Она оставила Украину в поисках безопасности и новой жизни США. Но, к сожалению, здесь ее постигла трагедия — общественный транспорт в большом американском городе оказался опаснее прифронтовой зоны, которую она покинула. Президент и вся администрация разделяют скорбь с ее семьей и друзьями», — сказала Левитт.

Она подчеркнула, что убийства могло и не произойти, ведь нападавший имел длительное криминальное прошлое. В январе прошлого года его снова арестовали, однако судья от Демократической партии отпустил его без залога.

Отдельно Левитт подвергла критике американские медиа, заявив, что они сознательно проигнорировали убийство:

«Самое обидно, что многие крупные СМИ решили не сообщать об этом преступлении сразу, потому что он не вписывался в удобный для них нарратив», — добавила спикер.

Напомним, ранее уже говорилось, что Дональд Трамп назвал нападающего на украинскую беженку «психически неуравновешенным сумасшедшим» и обвинил демократов в отсутствии закона и порядка. А именно напомнил, что судья из Северной Каролины Тереза Стокс в свое время отпустила на свободу опасного преступника Декарлоса Брауна-младшего, спустя несколько месяцев зарезавшего 23-летнюю девушку из Украины Ирину Заруцкую.

Известно, что убийца страдает шизофренией . Он убеждал суд, что в его теле есть «искусственные» материалы, управляющие его движениями.

В то же время, Дональд Трамп уже неоднократно жаловался на американские СМИ и обвинял их в негативном освещении, в частности, его встрече с диктатором Путиным. «Невероятно, как „фэйк ньюз“ жестоко искажают правду, когда речь идет обо мне. Я ничего не могу сказать или сделать, чтобы они написали или рассказали обо мне честно», — заявлял президент США.