Сумасшедшие в Кремле снова рассказывают россиянам басни о "СВО".

Так называемая "Специальная военная операция" будет продолжаться "еще немного". Все потому, что "Россия противостоит НАТО".

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По словам спикера Путина, так называемая "СВО" заняла больше времени, чем планировалось, потому что начиналась она "против киевского режима", а продолжается как "конфликт с участием НАТО".

"Вот почему это ("СВО" – ред.) заняло немного больше времени и продлится еще немного", – сказал он.

Ранее Песков заявил, что использование западных неядерных ракет Вооруженными силами Украины против России может повлечь за собой ядерный ответ. Это подразумевает обновленная ядерная доктрина РФ.

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