Почему ТЦК могут подать военнообязанного в розыск и как с него сняться

Есть несколько причин, почему гражданина могут объявить в розыск.

В Украине продолжается мобилизация. В некоторых случаях граждан призывного возраста могут быть объявлены в розыск. Речь идет о военнообязанных, тем или иным образом нарушивших правила военного учета.

Как военнообязанный может сняться с розыска ТЦК и СП, объяснили специалисты юридической компании INSEININ.

Отмечается, что в розыске могут оказаться мужчины, не явившиеся в ТЦК по повестке, не вставшие на военный учет, уклоняющиеся от прохождения военно-врачебной комиссии или призыва на военную службу. Если такие нарушения будут выявлены, то работники военкоматов их фиксируют и посылают обращения в полицию с целью розыска таких лиц.

Розыск и задержание производятся с целью составления протокола о совершении административного правонарушения. Впрочем, такой протокол может составляться только при физическом присутствии нарушителя в помещении ТЦК и СП.

Отметку о нарушении правил военного учета снимают в ТЦК после обращения в органы полиции об отсутствии оснований для задержания военнообязанного. В настоящее время в Украине существует единый механизм снятия такого розыска из-за составления протокола о совершении административного правонарушения.

Снятие розыска состоит из нескольких этапов:

личное прибытие военнообязанного в районный ТЦК и СП, подавший в розыск;

составление протокола о совершении административного правонарушения по ст.210 или 210-1 КУо;

рассмотрение административного дела;

вынесение постановления о привлечении к административной ответственности или закрытии дела;

уплата денежного штрафа или обжалование постановления в суд.

Обычно работники ТЦК соглашаются убрать отметку о розыске после получения квитанции об уплате денежного штрафа или вступления в законную силу решения суда об отмене штрафа.

Специалисты отмечают, что в большинстве случаев снять розыск дистанционно невозможно. Только в случае, если отметка в реестре была проставлена случайно, а военнообязанный не совершал нарушений, работники ТЦК соглашаются убрать отметку о розыске.

Напомним, мы писали о том, почему ТЦК могут подать военнообязанного в розыск. Розыск инициируется для составления протокола об административном правонарушении и наложении штрафа. Основанием является нарушение статей 210 и 210-1 КУоАП.

Внимание! ТЦК подали в розыск сотни тысяч украинцев - кому грозят штрафы!?

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