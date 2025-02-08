Почему ТЦК могут подать военнообязанного в розыск и как с него сняться

Есть несколько причин, почему гражданина могут объявить в розыск.
В Украине продолжается мобилизация. В некоторых случаях граждан призывного возраста могут быть объявлены в розыск. Речь идет о военнообязанных, тем или иным образом нарушивших правила военного учета.
Как военнообязанный может сняться с розыска ТЦК и СП, объяснили специалисты юридической компании INSEININ.
Отмечается, что в розыске могут оказаться мужчины, не явившиеся в ТЦК по повестке, не вставшие на военный учет, уклоняющиеся от прохождения военно-врачебной комиссии или призыва на военную службу. Если такие нарушения будут выявлены, то работники военкоматов их фиксируют и посылают обращения в полицию с целью розыска таких лиц.
Розыск и задержание производятся с целью составления протокола о совершении административного правонарушения. Впрочем, такой протокол может составляться только при физическом присутствии нарушителя в помещении ТЦК и СП.
Отметку о нарушении правил военного учета снимают в ТЦК после обращения в органы полиции об отсутствии оснований для задержания военнообязанного. В настоящее время в Украине существует единый механизм снятия такого розыска из-за составления протокола о совершении административного правонарушения.
Снятие розыска состоит из нескольких этапов:
- личное прибытие военнообязанного в районный ТЦК и СП, подавший в розыск;
- составление протокола о совершении административного правонарушения по ст.210 или 210-1 КУо;
- рассмотрение административного дела;
- вынесение постановления о привлечении к административной ответственности или закрытии дела;
- уплата денежного штрафа или обжалование постановления в суд.
Обычно работники ТЦК соглашаются убрать отметку о розыске после получения квитанции об уплате денежного штрафа или вступления в законную силу решения суда об отмене штрафа.
Специалисты отмечают, что в большинстве случаев снять розыск дистанционно невозможно. Только в случае, если отметка в реестре была проставлена случайно, а военнообязанный не совершал нарушений, работники ТЦК соглашаются убрать отметку о розыске.
Напомним, мы писали о том, почему ТЦК могут подать военнообязанного в розыск. Розыск инициируется для составления протокола об административном правонарушении и наложении штрафа. Основанием является нарушение статей 210 и 210-1 КУоАП.