Почему Трамп хочет получить редкоземельные металлы и будет ли гарантировать что-либо Украине — эксперт

При этом аналитик говорит, что перспективные месторождения сконцентрированы в Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Херсонской областях.

Соглашение с США о редкоземельных металлах — лучшая гарантия безопасности для Украины, ведь американские базы, инвесторы и доходы в бюджет, а также трудоустройство ветеранов, которые будут защищать иностранный капитал, станут залогом ненападения РФ.

Такое мнение высказал директор Центра политических исследований и аналитики Виктор Таран на своей странице в Facebook.

Что известно о редкоземельных металлах Украины и чем они ценны

Украина имеет значительное количество редкоземельных металлов, применяемых в военном производстве (диспрозий, празеодим, скандий и другие лантаноиды). Эти металлы незаменимы в составе мощных постоянных магнитов, которые используются в современных боевых системах: ракетах, авиационных двигателях, системах ПВО и т.д.

Кроме Украины, такие месторождения редких металлов есть в недрах Китая.

"Сегодня Китай контролирует до 70% добычи и до 90% обработки редкоземельных элементов на глобальном уровне, что дает ему мощный рычаг влияния как в торговых, так и в геополитических отношениях. США борется с Китаем. Ведь для них именно Китай, а не россия, является главным соперником. Поэтому они стремятся уменьшить свою зависимость от китайских поставок через развитие альтернативных источников и заключение соглашений со странами, которые имеют значительные запасы этих материалов", — объясняет Таран.

Украина, по словам аналитика, с такими значительными геологическими ресурсами может стать одним из партнеров США.

Геологические исследования показывают, что большая часть мировых редкоземельных металлов расположена на так называемом Украинском щите.

При этом Украина не осуществляла масштабную добычу этих редкоземельных элементов из-за отсутствия технологий, войны и т.д. Также следует учесть, что эти перспективные месторождения расположены в юго-западных и южных регионах.

"Донецкая, Днепропетровская, Кировоградская, Херсонская области — это клондайк, на котором идентифицированы уникальные или крупных масштабов рудные проявления таких элементов", — пишет он.

Почему украинские месторождения — это рычаг влияния на РФ

По словам эксперта, если американские предприниматели зайдут, то Украина получит "классический win/win".

"Америка сможет снизить зависимость от китайских поставок, обеспечить производство оборонной продукции и высокотехнологичных товаров, усилить геополитическую позицию США и ее союзников в соперничестве с Китаем", — отмечает Таран.

Украина, по его мнению, получит "американские базы, американских инвесторов и доходы в бюджет, трудоустройство ветеранов, которые с удовольствием будут защищать здесь иностранный капитал, и конечно, американских военных".

"И это станет реальными гарантиями безопасности. И поверьте, это будет даже лучше, чем войска НАТО. Россияне никогда не осмелятся напасть на территории, где будут стоять американские предприятия под охраной американской армии", — считает аналитик.

Напомним, редкоземельные ресурсы для США стали одним из составляющих предложений Украины. Президент Дональд Трамп предложил Украине соглашение: доступ Америки к редкоземельным ресурсам в обмен на дальнейшую военную и экономическую помощь. Это совпадает со стратегией Киева по укреплению отношений с его администрацией.

А выгодно ли Украине поставлять в США редкоземельные металлы, уже объяснил и президент частной "Киевской школы экономики" Тимофей Милованов.

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