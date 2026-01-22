"Почему Трамп может, а вы нет": Зеленский в Давосе упрекнул Европу в бездействии

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский использовал трибуну в Давосе не для очередных просьб, а для жесткой критики союзников. В своей речи он подчеркнул: Европа любит обсуждать далекое будущее, но катастрофически избегает действий сегодня.

Нефть, финансирующая войну

Самый острый момент выступления касался российского «теневого флота». Зеленский прямо сравнил подходы Евросоюза и президента США Дональда Трампа.

Почему президент Трамп может останавливать танкеры теневого флота и забирать нефть, а Европа нет? - спросил Зеленский.

Он напомнил, что российская нефть перевозится танкерами прямо вдоль европейских побережий. Эти деньги идут на производство оружия, которое потом угрожает самой Европе.

«Эта нефть помогает дестабилизировать Европу. Поэтому российскую нефть нужно остановить, конфисковать и продавать в пользу Украины», - подчеркнул президент.

Западные чипы в российских ракетах

Отдельное внимание Зеленский уделил тому, как Россия продолжает террор. Он отверг оправдание о том, что во всем виноват только Пекин.

«Россия способна производить ракеты только потому, что до сих пор существуют пути обхода санкций. Все видят, как Россия пытается заморозить украинцев до смерти при температуре минус 20 градусов. Россия не могла бы строить баллистические или крылатые ракеты без критических компонентов из других стран. И это не только Китай. Очень часто люди прячутся за оправданием, что только Китай помогает России. Да, Китай помогает — но не только он», — заявил Зеленский.

Президент прямо указал на источники технологий для агрессора.

Россия также получает компоненты от компаний в Европе, Соединенных Штатах и на Тайване. Европа молчит, Америка молчит, а Путин продолжает делать ракеты», – подчеркнул он.

Режим Гренландии и ракеты в Беларуси.

Зеленский также упрекнул партнеров за потерянное время и возможности. Он вспомнил протесты в Беларуси в 2020 году, когда народ выступил против Лукашенко, но не получил реальную помощь от Запада.

Никто не помог людям, и теперь российские ракеты Орешник размещены в Беларуси в пределах досягаемости большинства европейских столиц. Этого не произошло бы, если бы белорусский народ победил в 2020 году», — заявил он.

Президент использовал метафору, связанную с актуальными геополитическими дискуссиями вокруг Арктики, отметив, что Европа отвлекается на второстепенные вещи.

«Ракеты – это не просто украшение, но Европа все еще остается в режиме Гренландии. Возможно, когда-нибудь кто-то сделает. Европа ничего не говорит, Америка ничего не говорит, а Путин производит ракеты», — резюмировал Зеленский.

Где трибунал?

Отдельно президент остановился на вопросе справедливости. По его словам, несмотря на сотни встреч и обещаний, Европа до сих пор не смогла даже создать физический офис для предстоящего трибунала над агрессором.

«Чего не хватает? Времени или политической воле? Слишком часто в Европе что-то другое всегда более насущно, чем справедливость», — подытожил глава государства.

