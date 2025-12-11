Почему Трамп носит повязку на руке: в Белом доме дали аж два объяснения

Рука Дональда Трампа / © ClashReport

В Белом доме назвали две возможные причины появления на руке президента США Дональда Трампа синяков, из-за которых он вынужден носить повязку из бинтов.

Объяснение дала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, отвечая на вопросы журналистов, передает Clash Report.

Она отметила, что по этому поводу уже были ответы и с тех пор ничего не изменилось.

«Президент буквально постоянно пожимает руку. Овальный кабинет похож на Центральный вокзал. Он ежедневно встречается с большим количеством людей, чем кто-либо из вас даже знает», — описала трудовые будни президента США его пресс-секретарь.

Также, по словам Ливитт, появление синяков может вызвать аспирин, который Дональд Трамп принимает ежедневно в соответствии с медицинскими показаниями в его возрасте.

Ранее сообщалось, что во время государственного визита в Великобританию на правой руке президента США Дональда Трампа было заметно пятно, похожее на тональный крем.

Напомним, недавно Дональд Трамп сообщил, что прошел обследование с помощью МРТ. «Врач сказал, что это лучшие результаты, которые он когда-либо видел», — прокомментировал американский лидер.