Почему Трамп отказывается от украинской помощи: Тимочко объяснил, чем это грозит США

Военный эксперт об отказе Трампа от поддержки Украины / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп, отказываясь от сотрудничества с Украиной в области вооружений, может поставить под угрозу жизнь американских военных. Из-за такой позиции американцам придется «встречать тела своих солдат».

Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире «Украинского радио».

Он прокомментировал дискуссию вокруг спроса на украинское оружие в мире, активно возросшее после полномасштабной войны.

Почему Трамп скептически относится к украинскому оружию

По словам Тимочка, президент США и его окружение могут иметь устаревшее представление о современной войне.

«Трамп и его советчики где-то как застряли в молодости, воображении. Он даже учился в военной академии, но, может быть, так и остался на уровне понимания процессов войны 60-70 лет назад», — отметил он.

Тимочко считает, что отказ Вашингтона от сотрудничества с Украиной в сфере современных технологий, в частности беспилотников, может иметь серьезные последствия.

«Не дай Бог, чтобы какие-то американские солдаты погибли от иранских дронов. Его сами демократы за это растянут, не говоря уже о населении США. Есть граждане Америки, которые из-за тщеславия Трампа будут встречать тела своих солдат, потому что он отказался принять поддержку», — сказал он.

Украинские дроны остаются востребованными

Тимочко отметил, что спрос на украинские технологии, в том числе в сфере беспилотников, в мире продолжает расти.

«Мы действительно востребованы, мы важны. Очень хорошо, что мы субъектные — с нами общаются и договариваются», — подчеркнул он.

Возможен конфликт интересов

Эксперт также предположил, что одной из причин раздражения Трампа может быть неудачная попытка получить контроль над одним из производящих дроны украинских предприятий.

По его словам, кто-то из близкого окружения американского президента — сын или зять — пытался получить влияние на такую компанию, но получил отказ.

«Теперь им придется платить по себестоимости товара. А великий мастер соглашений не сможет признать, что потерпел неудачу», — отметил Тимочко.

Сотрудничество может продолжиться без политики

Несмотря на политические заявления, Тимочко считает, что американские военные структуры все равно могут продолжить сотрудничество с Украиной.

«Я уверен, что американская армия и военные будут заключать соглашения с Украиной вне политической риторики Трампа. Практический подход у них достаточно серьезный», — подытожил он.

По его мнению, роль украинского оружия в современной войне уже невозможно приуменьшить, ведь оно доказало свою эффективность на поле боя.

