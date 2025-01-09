Почему Трамп отказался от обещания закончить войну в Украине за 24 часа: объяснение от Financial Times

Новоизбранный президент США Дональд Трамп перенес свое предвыборное обещание "завершить войну в Украине за 24 часа" на несколько месяцев. Европейские партнеры восприняли это как знак того, что его администрация не будет немедленно отказываться от поддержки Киева.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на двух европейских чиновников.

По словам еврочиновников, команда Трампа не решила, как завершить войну в Украине. Они подчеркнули, что, скорее всего, поддержка Украины будет продлена после инаугурации президента США 20 января.

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"Вся команда Трампа помешана силе и тому, чтобы выглядеть сильной, поэтому они пересматривают подход к Украине", – сказал один из чиновников журналистам.

Собеседник заявил, что будущая администрация Трампа также опасается того, что разрешение конфликта в Украине может сравниться с выводом американских войск из Афганистана в 2021 году.

В то же время, европейские лидеры и официальные лица пытаются доказать новоизбранному президенту США и его команде, что продолжение военной помощи Украине необходимо, чтобы поставить Киев в более сильное положение для мирных переговоров и заставить РФ сесть за стол переговоров, отметил чиновник.

Кроме того, в издании напомнили, что в декабре 2024 французские чиновники говорили о том, что укрепление позиций Украины на поле боя приведет к прекращению продвижения России на востоке страны. Они добавили, что переговоры также маловероятны, если РФ продолжит захватывать новые территории.

Financial Times также подчеркивает, что премьер-министр Италии Джорджа Мэлони на прошлой неделе встречалась с Трампом в его частной резиденции во Флориде. Она говорила о том, что республиканец не бросит Украину.

"Я не предполагаю разъединение США. В вопросе мира Трамп может быть тем, кто продвигается к решению, но я не думаю, что это означает отказ от Украины", – сказала она на одной из последних пресс-конференций.

Также Мэлони заявляла, что Украина должна получить конкретные гарантии безопасности как часть любого потенциального дипломатического соглашения, отметили в издании.

"Гарантии безопасности являются основополагающими, если мы действительно стремимся к миру в Украине. Мы все знаем, что в прошлом Россия нарушала подписанные ею соглашения. Без гарантий безопасности у нас не может быть уверенности в том, что это не повторится", – сказала она.

Напомним, Трамп назвал новый срок окончания войны в Украине. Он надеется остановить войну через полгода.

Ранее историк и дипломат Роман Бессмертный заявил, что Трамп может дистанцироваться от проблемы окончания войны в Украине.

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