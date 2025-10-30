Почему Трамп приказал возобновить ядерные испытания: Вэнс объяснил решение

Вице-президент США Джей Ди Венс / © скриншот с видео

Вице-президент США Джей Ди Венс подтвердил, что решение президента Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний после 33-летней паузы является ключевым элементом национальной безопасности, направленным на проверку функциональности американского арсенала. Вэнс подчеркнул, что этот шаг необходим для поддержания ядерного сдерживания.

Об этом Вэнс рассказал во время брифинга 30 октября, посвященного «шатдауну» правительства, транслировавшегося в эфире Fox News.

Главная цель испытаний

Вэнс прокомментировал решение Трампа о возобновлении ядерных испытаний после прямого вопроса журналиста, прозвучавшего во время пресс-конференции. Хотя вице-президент подчеркнул, что его главное внимание сосредоточено на проблеме приостановки работы правительства, он кратко объяснил позицию администрации.

Вэнс напомнил, что США, Россия и Китай имеют большие ядерные арсеналы, и в этом контексте проверка собственного оружия критическая для национальной безопасности.

«Иногда вы должны его [ядерное оружие — ред.] испытывать, чтобы убедиться, что оно функционирует и работает должным образом… Будем откровенны, мы знаем, что оно работает должным образом, но вы должны постоянно контролировать его со временем, и президент просто хочет убедиться, что мы это делаем», — заявил вице-президент.

Ядерное сдерживание как часть национальной безопасности

Вице-президент подчеркнул, что восстановление испытаний важно для обеспечения надежности арсенала, но это не означает прекращения международных усилий по предотвращению распространения ядерного оружия.

Венс отметил, что Вашингтон продолжает работать над ограничением ядерной пролиферации «даже со странами, с которыми у нас нет лучших отношений». Однако он подчеркнул, что обеспечение надлежащего функционирования американского ядерного арсенала является критически важной частью национальной безопасности США, и это «часть режима испытаний» .

После этого комментария Венс отказался отвечать на следующие вопросы журналистов относительно того, не сделает ли новое тестирование мир менее безопасным, и вернулся к главной теме брифинга — «шатдауну» правительства.

Напомним, Трамп поручил Пентагону опробовать ядерное оружие впервые с 1992 года. Президент США заявил, что испытания должны проходить «на равной основе» с Россией и Китаем.