Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство позицией украинского главы Владимира Зеленского по обмену территориями и потребностью изменять Конституцию Украины.

Об этом Трамп сказал 11 августа во время брифинга.

По словам Трампа, президент Украины утверждает, что для любых территориальных уступок в рамках мирных переговоров необходимы изменения в Конституцию. Этот аргумент вызвал критику со стороны Трампа, отметившего, что Зеленский «получил согласование, чтобы начать войну и убийства», но теперь требует «согласования для обмена территориями».

«Я удивлен, ведь Зеленский сказал, что ему потребуется конституционное согласование, то есть он получил согласование, чтобы начать войну и убийства, но нужно согласование для обмена территориями. Потому что будет некоторый обмен территориями, я знаю это от России и разговоров со всеми, и это будет лучше для Украины», — сказал Трамп.

Трамп подчеркнул, что имеет «хорошие отношения» с Зеленским. Однако упустил тот факт, что именно Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину. В то же время американский президент отметил , что РФ не захватила Киев в 2022 году за 4 часа , потому что «наступала полями».

Также 11 августа Дональд Трамп рассказал, вернут ли оккупированные территории Украине.