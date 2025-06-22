Почему Трамп ударил по трем ядерным объектам Ирана: объяснили в The Guardian

Ядерный объект в Иране / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп в субботу объявил, что американские военные нанесли удары по трем главным ядерным объектам Ирана — Натанзу, Исфахану и Фордоу. Он заявил, что эти удары «уничтожили» ключевые мощи Ирана для обогащения урана. Впоследствии иранские СМИ подтвердили, что часть объекта Фордоу была «атакована вражескими ударами».

Об этом сообщает The Guardian.

Трамп назвал эти удары «впечатляющим военным успехом», подчеркнув, что целью было уничтожить иранские мощности по обогащению урана, о которых «все слышали годами, пока они строили это ужасное разрушительное предприятие».

Реклама

Решение о привлечении США и мощном оружии

Решение США о прямом вмешательстве было принято после более чем недели израильских ударов по Ирану. Целью Израиля было систематическое уничтожение противовоздушной обороны и наступательных ракетных возможностей Ирана. Также повреждение объектов по обогащению урана.

Однако завод по обогащению ядерного топлива в Фордоу находится глубоко под землей и защищен зенитными батареями. Также считался недостижимым для израильских авиаударов. Вывод Фордоу из строя является ключевым для предотвращения создания Ираном ядерного оружия. МАГАТЭ обнаружило: Иран обогатил уран почти до того уровня, который необходим для создания ядерной бомбы. 83,7% — это уже очень близко к 90%, необходимым для ядерного оружия.

Израиль обратился к Трампу с просьбой предоставить США 13 666-килограммовые бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, предназначенные для уничтожения бункеров. Эта бомба, которую может доставить только американский бомбардировщик B-2, использует свой вес и кинетическую силу для проникновения на большую глубину (примерно 61 метр) перед взрывом. Бомбы могут сбрасываться последовательно, пробивая все глубже с каждым последующим взрывом.

Американский чиновник сообщил Reuters, что бомбардировщики B-2 были задействованы в ударах по ядерным объектам Ирана. Трамп уточнил Fox News, что по Фордоу было сброшено шесть таких бомб. По другим ядерным объектам, включая Натанз, было выпущено 30 ракет «Томагавк». Это, вероятно, первое боевое применение массового боеприпаса GBU-57.

Реклама

Реакция и дальнейшие перспективы

После ударов премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высоко оценил действия Трампа, заявив, что «огромная и праведная мощь Соединенных Штатов изменит историю» и что США «сделали то, что не смогла сделать ни одна другая страна на Земле». Трамп в свою очередь поблагодарил Нетаньяху, подчеркнув, что они «работали как команда» и сделали большой шаг к «уничтожению этой ужасной угрозы для Израиля».

Однако, учитывая укрепление объекта Фордоу, о последствиях ударов станет известно не раньше, чем через несколько дней. Иран настаивает, что его ядерная программа преследует исключительно мирные цели. Разведка США ранее оценивала, что Тегеран активно не стремится создать ядерное оружие. В то же время, Трамп и израильские лидеры утверждают, что Иран может быстро создать ядерное оружие, что делает его непосредственной угрозой.

Натанз, другой главный объект обогащения Ирана, был атакован Израилем ранее в рамках его кампании. Дипломаты описывают его подземный завод по обогащению топлива как расположенный примерно на трех этажах под землей. И уже давно ведутся дискуссии по поводу того, насколько большой вред ему могут нанести авиаудары.

Ранее сообщалось, что военные США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана — Фордо, Натанз и Исфахан. По словам главы Белого дома, американские военные успешно атаковали объекты Фордо, Натанз и Исфахан.

Реклама

США нанесли удар по ядерному объекту в Фордо, сбросив шесть специальных бомб. Также 30 ракет «Томагавк» попали по ядерным объектам в Натанге и Исфахане.