Почему Трамп заигрывает с Лукашенко: эксперт назвал цель президента США

Президент США Дональд Трамп надеется лестью в адрес самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенкоотвлечь его от России и Китая. Однако американский лидер недооценивает вассальную зависимость Минска от Москвы и экономическую выгоду, которую Беларусь получает от сотрудничества с Пекином.

Об этом говорил кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский в эфире «24 канала».

«Трамп надеется, что сможет убедить Лукашенко не быть в тесной связке с Россией. На самом деле достичь этого будет очень трудно», — отметил он.

По словам эксперта, Беларусь имеет важное значение для Кремля в контексте предоставления своей территории для размещения там российских милитаризованных систем (ракет, РЛС, авиации).

Кроме того, считает Желиховский, Минск дает возможность Москве быть ближе к границам Европейского Союза, стран НАТО.

Эксперт отметил, что даже визит спецпредставителя президента США Кита Келлога в Беларусь, после которого Лукашенко освободил некоторых политзаключенных, не слишком изменил ситуацию. Белорусский диктатор по-прежнему остается верным союзником Путина.

«Он продолжает выполнять роль страшилища в центре Европы. К сожалению, это будет продолжаться в дальнейшем», — сказал Желиховский.

Он также добавил, что, кроме положительных отзывов о белорусском диктаторе, Трамп мог бы предложить ему преференции в торговых или энергетических аспектах, чтобы оторвать Беларусь от России и уменьшить ее сотрудничество с Китаем.

Однако режим Лукашенко, очевидно, не собирается отказываться от участия в ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) и развивает тесные взаимоотношения с Китаем на двусторонней основе.

Пока что, по мнению эксперта-международника, Лукашенко это экономически выгодно, хотя за отношениями этих двух стран пристально следят из Кремля.

«Пока Москва позволяет Минску иметь тесные отношения с восточными государствами, это будет происходить в дальнейшем, несмотря на потуги Трампа», — подытожил он.

Напомним, 15 августа перед саммитом с Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп провел телефонный разговорс самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Вскоре после этого разговора американский президент льстиво назвал белорусского диктатора «мощным лидером». Также он выразил надежду на освобождение из белорусских тюрем еще 1300 политзаключенных.

Однако Александр Лукашенко не повелся на лесть и заявил, что не будет выпускать «бандитов».