Почему Турция не пропустила российские корабли: эксперт проанализировал намерения Эрдогана

Турция не пропустила российские корабли к Черному морю, ожидавшие разрешения еще с февраля 2022-го. Действительно ли, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посодействовал интересам Украины?

Подробности для ТСН.ua проанализировал политический эксперт Дмитрий Васильев.

"В данном случае Эрдоган больше сыграл на свои интересы. Он действительно выполняет несколько очень важных задач: во-первых, он является гарантом зернового коридора, который был осуществлен по лидерству президента Украины Зеленского. Эрдоган хочет показать и миру, и своему обществу, где вскоре состоятся выборы, а мы знаем, что у Эрдогана есть определенные трудности с принятием в стране, что он серьезный геополитический и региональный лидер", – отметил Васильев.

По его словам, недавно, когда Россия получила геополитическую "пощечину", когда сказала, что выходит из "зернового коридора", а потом стало ясно, что Россия там и не нужна, эта страна придумала отговорку: якобы получены гарантии от Украины.

"Раньше Россия требовала гарантий от США, а теперь от Украины. То есть, Украина теперь стоит над Россией. Это геополитическая победа", — сказал Дмитрий Васильев.

Вторым признаком политики Эрдогана эксперт назвал стремление к усилению Турции в региональном смысле.

"Она хочет стать региональным лидером и больше влиять на процессы в регионе, в том числе Черноморского. Не пропуская эти российские корабли, Эрдоган усиливает свою роль лидера, влияющего на Черноморский регион. Он отталкивается от своих интересов, но они играют на интересы Украины, что для нас хорошо", — добавил эксперт.

Эрдоган между Россией и Украиной: что известно

29 октября в РФ сообщили, что приостанавливают действие "зернового соглашения" после взрывов в оккупированном Севастополе, в результате которых были повреждены корабли Черноморского флота РФ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал заявление России. Он отметил, что благодаря "зерновому коридору" из Украины удалось вывезти более 9,3 млн. тонн продукции, тем самым снизив продовольственный кризис.

В начале ноября Эрдоган заявил, что движение судов с украинскими зерновыми продуктами возобновлено. До этого он говорил с диктатором Путиным.

Известно, что турецкий лидер играет ключевую роль в Черноморском регионе при прогрессе конфликта.