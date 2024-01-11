Почему Турция отказалась пропускать корабли для Украины: командующий ВМС объяснил

По его словам, Украина не запросила у Турции разрешение на проход минных тральников в Черное море.

Турция не дала разрешения на проход в Черное море двум тральщикам, которые Великобритания безвозмездно передала Украине.

Командующий Военно-Морскими Силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа прокомментировал отказ Турции. Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Мы не подавали заказ на проход турецких проливов этими кораблями, потому что мы понимаем, что по конвенции Монтре это запрещено. Иначе, то же самое может сделать Российская Федерация и увеличить количество, например, носителей ракет или десантных кораблей. Мы понимаем это, и поэтому не пытались это делать", – говорит вицеадмирал.

Неижпапа предположил, что произошло недоразумение в информационном поле. Вероятно, потому, что из Британии плыли противоменные корабли для Румынии – точно такого же класса, как и наши.

В то же время командующий ВМС подтвердил, что продолжаются переговоры по привлечению кораблей НАТО для обеспечения безопасности гражданского судоходства в порты Украины.

"И когда они будут реализованы или нет, сейчас нет информации. Я сам лично просил об этом у партнеров. Это вопрос политического характера", — подытожил Неижпапа.

Напомним, в декабре 2023 года Британия заявила, что передаст Украине два минных тральщика. Передача – часть морской инициативы для Украины. Наша страна уже имеет два таких корабля "Черкассы" и "Чернигов", но из-за российского вторжения они до сих пор стоят в британских портах.

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