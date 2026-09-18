Почему Украине не могут быстро дать больше ракет Patriot: посол США при НАТО удивил причиной

Patriot

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Соединенные Штаты и союзники по НАТО работают над поиском доступных ракет-перехватчиков Patriot для Украины. В частности речь идет о ракетах PAC-3, необходимых для защиты от российских атак.

Об этом 18 сентября в интервью Радио Свобода рассказал постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер.

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Спрос на ракеты Patriot превышает предложение

По словам дипломата, США и союзники активно работают над поставкой перехватчиков для Украины по инициативе PURL.

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«Мы очень активно работаем по инициативе PURL, которая также обеспечивает Украину ракетами Patriot — перехватчиками PAC-3… Спрос превышает предложение, и нам придется действительно копнуть глубоко — Соединенным Штатам, но, что еще важнее, и союзникам — и найти способ, чтобы Украина могла защищать себя зимой», — отметил Витакер.

В то же время, он не уточнил, какие именно страны могут сыграть ведущую роль в поиске дополнительных ракет.

В чем проблема со снабжением

Витакер объяснил, что основная проблема заключается не в недостаточных вкладах союзников в PURL, а прежде всего в нехватке производственных мощностей.

«Это приводит к тому, что имеющихся запасов недостаточно для нынешней ситуации в мире. Думаю, еще важнее глобальная среда безопасности, в которой мы находимся: мир стал более опасным», — подчеркнул постпред США.

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США и Европа хотят наращивать производство

По словам Витакера, решение проблемы предполагает одновременно несколько направлений — в частности, увеличение производственных мощностей в США и Европе.

Дипломат также сообщил, что обсуждается возможность совместного производства ракет Patriot с участием Украины и стран НАТО.

«Я также работаю над возможностями совместного производства и с украинцами, и с нашими союзниками по НАТО. В то же время, мы шире смотрим на интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону. Думаю, нужно определенное сочетание всего этого», — объяснил он.

Производство ракет может заработать через несколько лет

Витакер отметил, что расширение оборонного производства и трансатлантическое сотрудничество дадут результат не сразу.

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По его словам, через два года ситуация может существенно измениться, когда начнут приносить результаты нынешние инициативы Пентагона, США, Украины и союзников по НАТО.

В то же время, дипломат рассказал, что обсуждал с премьер-министром Чехии возможность совместного производства ракет Patriot в Чехии.

«Все готовы инвестировать, готовы заключать сделки. Однако такие вещи не создаются в одну ночь», — подытожил Витакер.

Ракеты для Patriot для Украины — последние новости

Напомним, Еврокомиссия пока не может закупить для Украины ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, потому что она не получила от Киева подписанные контракты. Спикер ЕК пояснил, что как только контракты будут получены, Еврокомиссия сможет осуществить покупку ракет.

Ранее в Минобороны сообщили о том, что Украина заключает контракты на поставку около 1000 ракет для Patriot за ссуду ЕС.

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