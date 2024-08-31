Почему Украине недостаточно разрешения на удары по РФ ракетами Storm Shadow: в The Telegraph объяснили

Использование находящихся на вооружении ВСУ ракет Storm Shadow для ударов по территории РФ без одновременного применения американского оружия может быть "не очень полезным".

Об этом пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что ракета Storm Shadow – это по сути небольшой дозвуковой реактивный самолет-робот с боеголовкой, который на время своего появления в 80-х годах был сложным для сбивания оружием. Но за четыре десятка лет ситуация изменилась и теперь системы ПВО научились сбивать эти ракеты. Именно поэтому запуск этих ракет обычно производится "в компании" американских ракет HARM и MALD, чтобы увеличить шансы Storm Shadow добраться до своей цели и успешно поразить ее.

"HARM либо взрывают российские оборонные радары, либо заставляют их выключаться, чтобы выжить. MALD гарантируют, что все работающие радары будут иметь экраны, заполненные точками, и россияне не будут знать, какие из них являются Storm Shadows", – объясняет издание.

При этом использование БпЛА вместе со Storm Shadows не поможет, ведь дроны имеют слишком низкую скорость, чтобы имитировать самолет или ракету.

"И HARM, и MALD сделаны в США, и именно поэтому все глаза обращены на Вашингтон. Великобритания и Франция могут давать разрешение на удары Storm Shadow по территории России столько, сколько им хочется, но если США не позволят использовать свои ракеты HARM и MALD, украинцы, вероятно, будут просто тратить ценное оружие впустую", – отметили авторы статьи.

Кроме того, Киев надеется получить разрешение США не только на применение HARM и MALD, но и на дальнобойные ракеты ATACMS, которыми были успешно поражены важные цели на территории оккупированного Крымского полуострова.

Напомним, Великобритания поддерживает использование Украиной ракет Storm Shadow для ударов по территории России, но не будет публично призывать к этому из-за опасений вызвать конфликт с США.

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