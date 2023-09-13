Почему украинские беженцы все чаще переезжают из Польши в Германию: эксперты назвали причины

Число украинцев в Германии за время войны возросло почти на миллион человек.

Многие беженцы из Украины начали мигрировать из Польши в Германию. Эксперты отмечают, что это связано с лучшей работой и заработной платой.

Об этом говорится в исследовании, которое в августе 2023 провели Миграционная платформа EWL и Центр Восточноевропейских студий Варшавского университета, сообщает "Медиацентр Украина".

В Германии до начала войны проживало 150 тысяч украинцев, сейчас там проживает 1,1 млн. граждан Украины. Эксперты отмечают, что причиной переездов является наличие родственников или друзей, большие выплаты, лучшая социальная поддержка и возможность найти высокооплачиваемую работу.

Представитель Миграционной платформы EWL Маргарита Сытник сообщила, что в Германию переехали почти 59% тех украинских беженцев, кто в Польше не работал и не находил работу. И, по ее словам, в Германии уже каждый третий имеет такую работу.

"То есть работа важна для украинцев, живущих в Германии. И не только эти украинцы пользуются социальными выплатами, которые Германия предоставляет украинцам, как и гражданам Германии, но работа является важным фактором для украинцев. Но и каждый третий украинец, который сейчас живет в Германии готов остаться, если будет продолжение либо социальных выплат, либо будет помощь государства в обеспечении жилья, возможность воссоединения с семьей, а также устроение личной жизни", — говорит Маргарита Сытник.

Напомним, как Германия соблазняет украинцев покидать Польшу.

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