Почему в Беларуси действительно начали выдавать повестки: в ГПС назвали причину

Андрей Демченко

На границах с Беларусью не наблюдается перемещение техники или накопление дополнительных сил.

Об этом представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сказал в телеэфире, сообщает корреспондент «Укринформ».

«Активности рядом нашей границы на территории Беларуси не наблюдается. То есть рядом нашей границы ни накопления дополнительных сил, ни перемещения техники или личного состава не наблюдается», — отметил Демченко.

Говоря об очередной проверке боеготовности в Беларуси или раздаче там мужчинам повесток, он проинформировал, что в Беларуси это происходит постоянно.

«Тем самым Беларусь продолжает информационно нагнетать ситуацию, поддерживая страну-террористку РФ, перекладывая, в первую очередь, ответственность либо на страны Европы, либо на Украину, что якобы именно из разных направлений Беларуси идет какая-то угроза и поэтому они вынуждены таким образом реагировать на проверку боеготовности своих подразделений», — сказал он.

Что предшествовало

Мужчины из западных регионов Беларуси массово получают повестки якобы на внеплановые военные сборы. Это вызвало значительный ажиотаж в социальных сетях. Белорусы возмущены тем, что эти учения проводятся спешно, а забирают даже многодетных родителей.

Официально Минобороны Беларуси опубликовало заявление помощника министра генерал-майора Валерия Ревенко, пояснившего «меры оперативной и боевой подготовки».

«Соответственно, мы также проводим мероприятия по подготовке вооруженных сил к отражению агрессии. Все открыто, доступно и понятно, мы готовимся к отражению агрессии без каких-либо агрессивных и наступательных действий», — сказал он.