Почему в день теракта в "Крокус Сити Холл" Путин был в траурном костюме: прокол роспропаганды

Если верить пропагандистам, российский президент с вечера пятницы до обеда субботы не снимал черного костюма и черного галстука.

Российская пропаганда перестаралась с демонстрацией образа президента РФ Владимира Путина как "заботливого отца всех россиян", публикуя видео, которое якобы было сделано в первые минуты после террористического нападения на концертный комплекс "Крокус Сити Холл" под Москвой.

На видео, которое распространил в своем Telegram-канале пропагандист из государственного российского медиа-холдинга ВГТРК Павел Зарубин, Путин якобы с первых минут теракта вечером 22 марта находится в своем рабочем кабинете и "держит руку на пульсе событий".

При этом хозяин Кремля одет в черный костюм и имеет такой же черный галстук.

Путин в своем кабинете в Кремле в "первые минуты" после теракта 22 марта / Фото: скриншот с видео

Именно в такой одежде Путин появится на видео, когда будет говорить свое обращение к россиянам в субботу, 23 марта, через 17 часов после "первых минут" теракта.

Путин во время обращения к россиянам по поводу теракта 23 марта / Фото: скриншот с видео

Конечно, можно напрячь фантазию и предположить, что российский диктатор с вечера пятницы до обеда субботы не снимал этого траурного костюма и трудился всю ночь, не имея времени на переодевание.

Но вероятнее кажется версия о том, что и "первые минуты" после теракта, и обращения к россиянам записывались одновременно.

По крайней мере, в пятницу, 22 марта, во время проведения совещания с членами совета безопасности РФ на любимую хозяином Кремля тему "неонацистов", как свидетельствует видео российских пропагандистов, Владимир Путин был в костюме серо-синего оттенка и с пестрым галстуком.

Путин во время совещания 22 марта / Фото: скриншот с видео

Разве что вечером того же дня, "предчувствуя" что-то нехорошее, российский президент вдруг решил одеться в траур. Но это уже приводит к совершенно другим размышлениям об организаторе теракта.

Напомним, вечером 22 марта в зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошла стрельба во время концерта группы "Пикник". В здании также раздался взрыв, после чего начался пожар.

Вскоре российские власти сообщили о якобы произошедшем у границы с Украиной задержании террористов. В ФСБ РФ утверждают, что у них были "соответствующие контакты на украинской стороне".

В то же время, посол Беларуси в России Дмитрий Крутой сообщил, что после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" под Москвой белорусские спецслужбы помогали российским силовикам помешать террористам бежать через границу с Беларусью.

Напомним, в субботу, 23 марта, группировка джихадистов "Исламское государство" (ИД) обнародовала заявление с подробностями о нападении на концертный зал "Крокус Сити Холл" на окраине Москвы. Теракт объясняют войной между "Исламским государством" и "странами, борющимися с исламом".

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