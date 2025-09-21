Почему в Кремле "слили" информацию о планах Путина по Украине: Анализ ISW

Последствия атаки на Суммы / Архивное фото

Заявления инсайдеров Кремля, опубликованные Bloomberg , свидетельствуют, что российский диктатор Владимир Путин по-прежнему считает, что может победить в войне на истощение против Украины и Запада. По данным издания, близкие к Кремлю источники утверждают, что Путин пришел к выводу: военная эскалация — самый лучший способ принудить Украину к мирным переговорам на его условиях.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW) в своем ежедневном отчете.

«Путин, возможно, позволил этим кремлевским источникам поделиться своей логикой с Bloomberg и, вероятно, стремится использовать статью Bloomberg для эксплуатации разногласий между европейскими и американскими официальными лицами, чтобы усилить более широкий российский нарратив о том, что российская победа в Украине неизбежна, и создать страх в украинском2 лет», — подчеркнули аналитики ISW.

Давление на Запад и паника в Украине

Аналитики считают, что Кремль мог выступить «дирижером» или, по крайней мере, одобрить утечку этой информации, поскольку он жестко контролирует российское информационное пространство. По данным источников издания, Путин считает, что президент США Дональд Трамп вряд ли будет "делать многое" для усиления обороны Украины, а переговоры на Аляске в прошлом месяце убедили его, что Трамп не заинтересован в непосредственном вмешательстве в войну.

Таким образом, Кремль, вероятно, пытается посеять раздор между союзниками, чтобы ослабить коалиционную поддержку Украины. Кроме того, Путин, возможно, хочет посеять панику в Украине накануне зимы.

Упоминание источников о продолжении российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре почти наверняка имеет целью вызвать воспоминания о массированных ударах в осенне-зимний период 2022-2023 годов. По оценкам ISW, Кремль пытается испугать украинцев и побуждать их требовать от правительства начала переговоров по прекращению войны до наступления холодов.

Российская стратегия и ее недостатки

В ISW отмечают, что Путин намерен продолжать военную агрессию против Украины и в будущем против НАТО. Аналитики подчеркивают, что Путин по-прежнему руководствуется своей давней «теорией победы», которая предусматривает военное поражение Украины путем бесконечного поддержания инициативы на фронте и истощения Запада.

Однако, как отмечают в ISW, эта стратегия игнорирует системные недостатки русской армии. Несмотря на это, Путин продолжает ставить перед своими войсками задачи, превышающие их возможности, чтобы поддерживать нарратив о способности России вести нескончаемую войну.

«ISW продолжает утверждать, что российская военная победа в Украине неизбежна, и что Украина, Соединенные Штаты и европейские государства сохраняют возможность влиять на исход войны», — подытожили аналитики.

Напомним, Путин не планирует в ближайшее время прекращать свою войну против Запада . Об этом свидетельствует недавний запуск дронов по Польше. Politico отмечает, что кремлевский диктатор не может отказаться от роли "президента войны".