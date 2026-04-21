Почему в мире заканчиваются презервативы и к чему здесь Иран

Ведущий производитель презервативов в мире, малайзийская компания Karex Bhd, планирует повысить цены на 20–30% из-за войны в Иране и блокировки Ормузского пролива.

Об этом сообщает Reuters.

В Karex также наблюдается резкий рост спроса на презервативы, поскольку рост стоимости перевозок и задержки доставки привели к тому, что у многих клиентов запасы презервативов стали меньше обычного.

«Ситуация очень нестабильная, цены растут… У нас нет выбора, кроме как перевести эти расходы на клиентов», — сказал генеральный директор компании Го Миа Киат.

Karex производит более 5 миллиардов презервативов ежегодно и является поставщиком ведущих брендов, таких как Durex и Trojan, а также государственных систем здравоохранения, таких как британская Национальная служба здравоохранения и глобальных программ помощи, осуществляемых Организацией Объединенных Наций.

Производитель презервативов присоединяется к растущему списку компаний, включая производителей медицинских перчаток, которые готовятся к решению проблем с цепями поставок, поскольку война в Иране создает трудности по поставкам энергоносителей и нефтехимической продукции с Ближнего Востока, нарушая закупки сырья.

В компании рассказали, что с начала войны в Иране в конце февраля, Karex понесла рост затрат на все: от синтетического каучука и нитрила, используемых в производстве презервативов, до упаковочных материалов и масел, таких как алюминиевая фольга и силиконовое масло.

Karex имеет достаточно запасов на следующие несколько месяцев и стремится увеличить производство, чтобы удовлетворить растущий спрос, поскольку мировые запасы презервативов значительно сократились после существенного сокращения расходов на иностранную помощь, в частности Агентством США по международному развитию в прошлом году.

Спрос на презервативы в этом году вырос примерно на 30%, а перебои с доставкой еще больше усугубляют дефицит.

Доставка грузов Karex в такие направления, как Европа и Соединенные Штаты, сейчас занимает почти два месяца, по сравнению с месяцем ранее.

«Мы видим, что значительное количество презервативов фактически находится на судах, которые еще не прибыли к месту назначения, но очень нужны», — сказал гендиректор Го Миа Киат.

