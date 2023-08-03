Почему в Нигере царят промосковские настроения, а Западу "не рады" — мнение аналитиков Time

На прошлой неделе переворот в Нигере потряс не только африканский регион Сахель, но и международное сообщество в целом. Нигер был последним прозападным оплотом в регионе, известном как африканский "пояс переворотов", что усиливало опасения, что военный переворот может дестабилизировать регион и повредить многолетним усилиям в борьбе с терроризмом.

Об этом пишет Time.

Однако вид нигерцев, размахивающих пропутинскими плакатами и российскими флагами, вызывает у многих на Западе чувство тревоги. Эти картины создают резкий контраст для западной общественности, которой часто говорили, что российский президент Владимир Путин является изгнанником во всем мире.

В последние годы мы стали свидетелями "новой борьбы за Африку", когда такие крупные государства, как Россия и Китай, а также растущие региональные потуги, такие как Объединенные Арабские Эмираты, совершают значительные дипломатические и экономические набеги на континент.

Эти государства, согласно несколько проблематичному нарративу "новой борьбы", вытесняют влияние традиционных колониальных государств, таких как Великобритания и Франция. Например, в преимущественно франкоязычной Западной Африке Франция когда-то была доминирующим иностранным государством в девяти из 16 стран региона по состоянию на 1980 год, тогда как сегодня это всего три страны.

Однако нарратив о "новой борьбе" не учитывает, что присутствие России в Африке не ново. Гана, Гвинея и Мали являются примерами, когда Советский Союз во главе с Россией упоминают как мощную антиколониальную силу, стремившуюся освободить африканцев от европейского и американского (и капиталистического) гнета.

Советское участие в Африке было широкомасштабным и включало в себя экономическую и военную помощь правительствам социалистического толка и ополченцам, которые вели освободительные войны. С тех пор до сих пор Россия сохраняет дипломатическое присутствие в большинстве африканских стран, продолжающееся десятилетиями.

В последние годы в Африку хлынули потоки российских вооружений, с 2018 года составляют 40% вооружений, импортируемых африканскими странами. Между тем, финансируемая государством группа наемников "Вагнера" стала глубоко вовлечена в интересы безопасности таких стран, как Центральноафриканская Республика и Судан, обеспечивая не только военную подготовку, но и охрану золотых и других рудников в обмен на долю прибыли.

Хотя по общему объему торговли с Африкой Россия значительно преобладает в Китае, она сохраняет значительное влияние на континенте. Это касается не только вооружений, но и критически важного сельскохозяйственного сектора — континент имеет серьезную зависимость от импорта продовольствия, ставящего Россию в уникальное положение, которое Китай или другие страны не могут легко восполнить.

Дезинформационные кампании также усилили российское влияние из-за антиколониальных мем, которые превратились в акции на улицах Чада, Мали и других стран. Эти усилия похоже принесли России дивиденды в ООН, где во время неоднократных голосований на Генеральной Ассамблее ООН несколько африканских стран либо голосовали против, либо воздерживались от осуждения войны России в Украине.

В прошлом году протестующие размахивали русскими флагами после переворота в Буркина-Фасо. В этом году – Нигер. Если американские и европейские лидеры стремятся избежать повторения этого сценария, им придется сменить тактику.

Обычное мышление приведет к тому, что африканский континент будет гораздо теснее связан с Россией и ее "безграничной дружбой" с Китаем, чем с Западом. Если не изменить курс, США и Европа будут все больше отставать в вопросах помощи, торговли, передачи вооружений и дипломатического взаимодействия – ключевых источниках международного влияния.

Чтобы переломить ситуацию, Запад должен взять на себя дальнейшие обязательства по расширению торговых связей и инвестиций в Африку. Предыдущие торговые соглашения были охарактеризованы как поцелуй смерти, поскольку они способствовали недобросовестной конкуренции, которая вредит африканским рабочим. (Хотя обвинения в "дипломатии долговой ловушки" и эксплуататорской добыче ресурсов также звучали в адрес Китая и России соответственно).

Чтобы правильно завоевать сердца и умы, новые торговые и инвестиционные соглашения должны быть справедливыми и устойчивыми, поощрять развитие африканских отраслей промышленности и сокращение бедности.

США и Европа также должны увеличить бюджеты Агентства США по международному развитию и другим подобным организациям, чтобы западные страны не потеряли значительную часть своего влияния в Африке к югу от Сахары, основанного на помощи.

Разделение большей власти в международных организациях — в том числе разделение пера с непостоянными членами Совета Безопасности ООН — также может помочь. В противном случае, западной общественности следует готовиться к тому, что российский триколор будет размахивать чаще, чем американский.

Информация об авторах статьи: Коллин Мейзел — заместитель директора по геополитическому анализу Центра международных перспектив им. Фредерика Парди Денверского университета, эксперт по геополитике и моделированию Гаагского центра стратегических исследований, а также внештатный научный сотрудник Центра Стимсона.

Адам Шиманский-Бургос – научный сотрудник Центра международных перспектив им. Фредерик Парди Денверского университета.

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