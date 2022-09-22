Почему в России мобилизуют сорокалетних: Арестович рассказал о новоиспеченных военных 40+

Советник офиса президента Алексей Арестович прокомментировал мобилизацию в РФ. По его словам, на фронт будут отправлять в основном сорокалетние российские "воины".

Об этом Арестович сказал разговору с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Почему сорокалетних?.. Потому что молодежь вся смоталась. Она более мобильна. А сорокалетние тяготеют к законопослушности. Это их бред – о восстановлении СССР", – отметил Арестович.

Он добавил, что для мужчин, обремененных семьями и детьми, бегство от мобилизации невозможно.

"Это – не вариант. Молодежь, которая не обременена семьями, может петлять, смыться в Казахстан... А сорокалетний мужчина куда смоется?.. В сорокалетних иннерция социальная гораздо больше. Их скорее ловят", – добавил Арестович.

Напомним, какие последствия для России будут иметь полную мобилизацию и угрозы ядерным уничтожением.

Читайте также: