Почему война США против Ирана копирует вторжение в Украину: NYT назвал 5 общих черт

Не война, а «операция»: риторика Трампа по Ирану копирует путинские нарративы — NYT / © Getty Images

Удары Трампа по Ирану и полномасштабное нападение Путина на Украину имеют гораздо больше общих черт, чем может показаться на первый взгляд.

Такое мнение высказал американский журналист, глава московского бюро газеты The New York Times, бывший глава московского бюро газеты The Washington Post Антон Трояновский.

По мнению журналиста, некоторые подобия поражают, начиная с того, что Белый дом и Кремль пытаются не называть свои действия актами войны.

На вопрос на прошлой неделе, «это война», спикер Майк Джонсон ответил: «Я думаю, что это операция».

«Это специальная военная операция. Если бы Россия начала полномасштабную войну, она давно закончилась бы», — заявлял спикер государственной думы РФ Вячеслав Володин, через два месяца после начала вторжения в Украину, соблюдая официальную терминологию Кремля.

Среди сходств журналист называет изменение целей, преувеличенную угрозу, неоднозначная миссия: многочисленные российские эхо в посланиях Белого дома по Ирану подчеркивают риски нечетко определенной войны без конца, в которой атакующая сторона возлагает свои надежды на смену власти в состоянии противника.

«Мы даже еще ничего серьезно не начали», — сказал Путин в июле 2022 года, пытаясь продемонстрировать силу после месяцев боевых действий.

«Мы даже не начали наносить им сильный удар», — сказал Трамп CNN в минувший понедельник.

Журналист напомнил, что 24 февраля 2022 года обратился к украинским солдатам с требованием «немедленно сложить оружие и вернуться домой».

На днях Трамп сказал, что иранским солдатам нужно «сложить оружие» или «столкнуться с верной смертью».

На следующий день Трамп повторил свой призыв к иранским солдатам разоружиться и призвал иранцев воспользоваться этим моментом и свергнуть свое правительство. Путин также попытался на второй день своей войны заставить украинских солдат прекратить сопротивление и взять власть в свои руки, однако безуспешно.

Журналист напоминает, что западные чиновники и российская элита ждали скорого окончания войны. Российским офицерам было предписано паковать парадную форму в ожидании скорого военного парада в Киеве. Однако дни превращались в недели, которые превращались в месяцы, а те, в свою очередь, в годы.

Со временем цели Путина сузились: от смены власти — он называл это «денацификацией» и «демилитаризацией» Украины — до сосредоточения на захвате всего Донбасса и удержании Украины от вступления в НАТО.

Сейчас количество жертв войны Путина приближается к 500 000. Украинские военные не сдались, а президент Владимир Зеленский до сих пор у власти.

Трамп начал войну только неделю назад, но нет никаких доказательств того, что иранские чиновники или солдаты начинают сдаваться, сохраняя контроль над режимом, отмечает Трояновский.

Путин, похоже, считал, что сможет повторить свой молниеносный захват Крыма в 2014 году. Трамп в этом году был на пике популярности после того, как приказал своим военным захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Журналист не исключает, что Трамп все еще может скоро завершить войну с Ираном и заявить об успехе. В субботу он заявил, что Иран «терпит невероятные поражения», и что он рассматривает возможность «полного уничтожения и верной смерти» для большего количества регионов страны.

Но Дмитрий Кулеба, бывший министр иностранных дел Украины, заявил, что, учитывая экспансивные цели США, администрация Трампа может страдать от той же самоуверенности, обреченной на провал первоначального военного плана России.

«Победить большую страну, — добавил он, — тяжело даже для Соединенных Штатов».

Одно поразительное отличие заключается в низких показателях российских военных и утонченности воздушной кампании США и Израиля. Но аналитики говорят, что ценность военной огневой мощи ограничена, когда неясно, чего она должна добиться.

И цели Соединенных Штатов постоянно меняются. Трамп в пятницу требовал от Ирана «безоговорочной капитуляции», тогда как члены его кабинета выдвинули разные, более ограниченные цели, такие как уничтожение ядерной программы Ирана и его ракетного арсенала.

Майкл Кофман, военный аналитик, специализирующийся на российско-украинской войне в Фонде Карнеги за международный мир, сказал, что война отражает «неизменные исторические уроки». Среди них «необходимость согласования военных средств и политических целей, корректировка планов после опровержения первоначальных предположений, необходимость учета последствий второго и третьего порядка».

Мария Липман, приглашенная профессор международных исследований Северо-Западного университета, специализирующаяся на России, сказала, что эхо, которое она увидела в войне Трампа, началось с «самой невероятности происходящего».

«Начав войну с Ираном, Трамп шагнул в неизвестное», — сказала Липман. «Я думаю, что Соединенные Штаты и американский народ ожидают больше нестабильности, чем они осознают».

Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что США попросили Россию не посылать Ирану разведданные.