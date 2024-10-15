Почему возвращение волков в Европу вызывает беспокойство: The Economist дал ответ

Перемещение населения из сельской местности в города оставило больше лесов для волков и их добычи, иными словами, когда люди ушли, волки заняли их место.

В начале XX века волки почти полностью исчезли из Европы из-за браконьерства и уничтожения их среды обитания. Однако в последние десятилетия их впечатляющее возобновление вызвало споры среди европейцев, обсуждающих, готовы ли они снова делить свои территории с этим конкурентом-хищником.

Об этом пишет The Economist.

Возвращение волков поражает. Если в начале этого века их было всего несколько изолированных стай, то сегодня на свободе уже около 20 тысяч волков, распространенных от Испании до Польши. В последнее десятилетие их количество удвоилось, и теперь волчьи стаи можно найти в каждой стране континентальной Европы.

В отличие от США, где волков специально реинтродуцировали в отдельных регионах, этот рост произошел естественным путем. Основной причиной этого стала эффективная защита дикой природы, введенная в Европе в конце 1970-х.

Кроме того, волки воспользовались уменьшением человеческой активности. После падения границ, в том числе железного занавеса, волки мигрировали с востока на запад. Перемещение населения из сел в города оставило больше природных сред для волков и их добычи. Иными словами, когда люди покинули эти территории, волки заняли их места.

Для экологов возвращение волков – это важное событие, поскольку свидетельствует о восстановлении аборигенного вида. Волки играют ключевую роль в поддержании биоразнообразия, регулируя популяции оленей и кабанов, которыми они питаются. Они отбирают слабых представителей, помогая контролировать болезни, которые могут угрожать людям. Кроме того, преследуя травоядных, волки способствуют росту растительности, что приводит к увеличению разнообразия ландшафта. Остатки их охот обеспечивают едой для падальщиков. С восстановлением волков природные экосистемы, ранее контролировавшиеся людьми, снова становятся самостоятельными.

Однако существует и другая проблема: волки охотятся на домашних животных. Ежегодно они наносят ущерб примерно 65 тысяч овец, коз, коров и лошадей. Хотя это небольшая доля от общего количества скота в Европе, этот факт вызывает большую обеспокоенность среди фермеров. Они считают, что их интересы игнорируются урбанистами, не знающими, что происходит за пределами городов. Жители городов, готовые голосовать за отстрел голубей, теперь поддерживают возвращение волков, угрожающих сельским жителям.

Конфликт между городом и деревней разгорается ультраправыми политиками. Например, партия "Альтернатива для Германии", активно выступающая против иммигрантов, призывает к "срочным действиям" для контроля за волками.

25 сентября большинство из 27 правительств ЕС согласились с Еврокомиссией, что статус защиты волков следует изменить с "строго защищенного" на просто "защищенного". Однако охота на волков еще не стала общедоступной – для изменения соответствующего закона нужны дополнительные обсуждения.

Экологи критикуют это решение, считая, что оно свидетельствует о плохой политике и еще худшей науке. Многие популяции волков в Европе уязвимы и могут исчезнуть без должной защиты. Угроза со стороны волков преувеличена: нет доказательств того, что они причинили серьезный ущерб человеку с момента своего возвращения.

Напомним, в селе на Закарпатье заметили волка и сняли на камеру.

На Закарпатье нашествие волоков! Люди боятся выходить на улицы, собак находят разорванными!

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