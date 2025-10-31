ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
431
Время на прочтение
1 мин

Почему встреча Трампа и Си провалилась и что это означает для Украины: эксперт ответил

Встреча Трампа и Си Цзиньпина не принесла подвижек для Украины.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
США и Китай

США и Китай / © Associated Press

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина сложно назвать успешной. Хотя лидеры говорили о партнерстве, конкретных результатов пока нет.

Об этом рассказал политик и дипломат Роман Бессмертный.

Выступление Си Цзиньпина было типичным и не содержало никаких практических решений. По его словам, китайский лидер высказался в стиле «за все хорошее и против всего плохого», пытаясь сохранить образ конструктивного партнера.

Дипломат подчеркнул, что говорить о дружеских отношениях между США и Китаем нельзя, ведь они идеологические противники.

«Си — классический большевик. Это человек, который будет цитировать Мао и будет говорить, какой он герой, хотя Мао угробил миллионы китайцев», — отметил Бессмертный.

По словам Бессмертного, от разговора Трампа и Си не стоило ожидать прорывов. Встреча носила символический характер и не повлияла непосредственно на ход войны в Украине.

Напомним, ранее эксперт по ближневосточным делам Кон Кофлин в своей статье для издания The Telegraph предположил, что встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином может поспособствовать прорыву в его усилиях по прекращению войны в Украине. По его словам, больше всего способствует возможности Кремля продолжать войну готовность Китая закупать большие объемы российской нефти, несмотря на западные санкции.

