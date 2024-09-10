Почему ВСУ нужно удерживать территории в Курской области: в Минобороны Великобритании ответили

Украине нужно содержать Курскую область. Это важно для нашей защиты.

Об этом сказал министр обороны Великобритании Джон Хили.

"Украинцы будут стремиться удержать территорию в Курской области. Чем дольше они будут удерживать Курск, тем слабее Путин. Чем дольше они будут удерживать Курск, тем лучше будет защищена Украина"

Это обсуждалось на возглавляемой в США Контактной группе по обороне Украины в прошлую пятницу, добавил он, где присутствовал президент Владимир Зеленский. Там военная поддержка и единство в противостоянии были укреплены 50 союзными странами. В частности, министр обороны США Ллойд Остин сделал важное напоминание всем: "Если Украина не свободна — мир не в безопасности".

"И вот почему оборона Великобритании начинается с Украины. И если президент Путин победит в Украине, он не остановится в Украине. Если большие страны будут перекроены международные границы силой, суверенитет и безопасность всех стран будут взорваны"

Напомним, Украина будет содержать захваченные территории РФ, пока не заставит сесть за стол переговоров российского диктатора Владимира Путина.

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