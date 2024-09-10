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Почему ВСУ нужно удерживать территории в Курской области: в Минобороны Великобритании ответили

Диктатор не ожидал такого развития событий.

Украине нужно содержать Курскую область. Это важно для нашей защиты.

Об этом сказал министр обороны Великобритании Джон Хили.

"Украинцы будут стремиться удержать территорию в Курской области. Чем дольше они будут удерживать Курск, тем слабее Путин. Чем дольше они будут удерживать Курск, тем лучше будет защищена Украина"

Это обсуждалось на возглавляемой в США Контактной группе по обороне Украины в прошлую пятницу, добавил он, где присутствовал президент Владимир Зеленский. Там военная поддержка и единство в противостоянии были укреплены 50 союзными странами. В частности, министр обороны США Ллойд Остин сделал важное напоминание всем: "Если Украина не свободна — мир не в безопасности".

"И вот почему оборона Великобритании начинается с Украины. И если президент Путин победит в Украине, он не остановится в Украине. Если большие страны будут перекроены международные границы силой, суверенитет и безопасность всех стран будут взорваны"

Напомним, Украина будет содержать захваченные территории РФ, пока не заставит сесть за стол переговоров российского диктатора Владимира Путина.

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