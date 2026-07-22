Почему ВСУ разносят Wildberries: как эти атаки бьют по армии, экономике и психике врагов

Атака на Wildberries

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Украинские атаки на склады Wildberries в России наносят сокрушительные удары по военным нуждам и логистике вражеской армии. Они также сильно вредят экономике и бизнесу страны-агрессора, а еще делают войну ближе к россиянам.

О том, чем важны удары по Wildberries, читайте на ТСН.ua.

Украинские беспилотники атаковали логистическую инфраструктуру Wildberries уже в нескольких российских регионах. Речь идет об объектах в Московской и Тамбовской областях, Краснодаре и Ставропольском крае.

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Что известно о Wildberries

Wildberries является самым крупным онлайн-ритейлером и маркетплейсом в России. Через платформу продают одежду, обувь, электронику, товары для дома и другую продукцию. Компанию часто сравнивают с российским аналогом Amazon. Объединенная группа RWB, в состав которой входят Wildberries и рекламная компания Russ, в этом году была оценена Forbes Russia примерно в 12,6 млрд дол.

На Wildberries приходится около 45 — 47% всех онлайн-продаж в России. Вместе с Ozon компания контролирует более 73 — 77% российского e-commerce. На эти два маркетплейса приходится более 80% всех онлайн-заказов в стране. Доля онлайн-торговли в общем розничном товарообороте РФ уже превышает 20% и продолжает быстро расти.

Почему дроны атакуют Wildberries

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны наносят удары по логистическим центрам РФ, «задействованным в обеспечении российской армии комплектующими для дронов, навигационного оборудования и снаряжениями».

«Совершенно справедливо возвращаем войну домой — в Россию. Мир нужен и Украина дала российской стороне все предложения. Надо заставить перейти к дипломатии. Слава Украине», — добавил Зеленский.

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Wildberries действительно давно вышла за пределы обычного бытового маркетплейса. Платформа стала крупнейшей в России площадкой, через которую волонтерские организации, частные конструкторские бюро и военные могут централизованно покупать комплектующие для дронов — платы управления, двигатели, микросхемы и аккумуляторы, а также средства связи, тепловизоры, рации, электронику, экипировку, тактическую медицину, бронежилеты и ткани.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в комментарии BBC назвал Wildberries «жизненно важным компонентом» российской логистики. По его словам, российские добровольцы использовали этот сайт для закупки военного оборудования, в том числе раций, бронежилетов и компонентов для беспилотников.

«Основное обоснование ударов по складам Wildberries — это нарушение российской логистики и поставок в российскую армию и производителей оружия товаров двойного назначения, критической электроники, санкционных товаров», — отметил он.

«Сопутствующий ущерб от таких ударов также может оказать серьезное влияние на российскую экономику, а также психологический эффект на российское общество и, вероятно, на дальнейшую поддержку войны», — добавил Кузан.

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Заметим, что крупные сортировочные центры Wildberries, в том числе расположенные в Московской и Тамбовской областях, ежедневно обрабатывают миллионы посылок. Поражение таких логистических узлов может повлечь за собой масштабные перебои с доставкой по всей стране, перегружать соседние склады и транспортные маршруты, а также заставлять компанию тратить значительные средства на срочную децентрализацию и усиление защиты своих объектов.

Повреждение инфраструктуры Wildberries может обернуться миллиардными убытками из-за уничтожения товаров и оборудования. Экономист Рубен Ениколопов в материале BBC отметил, что атака на склады ритейлера стала очередным ударом по российскому малому и среднему бизнесу, который уже испытывает давление из-за ряда системных кризисов.

К волне закрытий предприятий в России уже привели рост НДС до 22%, отмена налоговых льгот, ограничение доступа к Интернету и топливный кризис. По данным сервиса «Контур.Фокус», в начале года деятельность прекратили более 209 тыс. компаний.

Дополнительные расходы на восстановление инфраструктуры и безопасность маркетплейсы, вероятно, будут переводить на покупателей через повышение цен. По оценке Ениколопова, если такие атаки приобретут системный характер, рост затрат на логистику и защиту объектов неизбежно повлечет за собой новое подорожание товаров для потребителей.

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Следует также обратить внимание, что логистические центры Wildberries расположены вдали от линии фронта. Регулярные удары по подобным гражданско-промышленным объектам могут подрывать уверенность россиян в том, что война ограничивается только приграничными регионами. Кроме того, подобные атаки демонстрируют несостоятельность российской системы ПВО полностью защитить ключевые экономические центры страны.

Атаки на Wildberries — последние новости

Напомним, в ночь на 22 июля в Краснодаре после атаки дронов вспыхнул масштабный пожар на одном из крупнейших логистических складов компании Wildberries, где огонь охватил почти все здание.

Этой же ночью в результате атаки беспилотников вспыхнул масштабный пожар на складе Wildberries в Невинномыске Ставропольского края, где пострадали два человека. Одновременно было зафиксировано возгорание на нефтебазе в Армавире и повреждение домов в Краснодаре и станице Донской.

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