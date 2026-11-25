Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко / © Associated Press

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отметился очередными одиозными заявлениями о войне в Украине. Он выразил уверенность, что российские войска выйдут на границы Донбасса и попытался снять с Минска обвинения в пособничестве агрессии.

Об этом белорусский диктатор высказался в интервью Le Point, отрывки из которого опубликовало Clash Report.

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Лукашенко заявил, что, по его мнению, Россия может продолжить наступление и в конце концов выйти на границы Донбасса.

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«Мне кажется, что та небольшая часть Донбасса, которую Россия еще не захватила, знаете, это 9 или 11 процентов территории. Во всяком случае, если война будет продолжаться, они выйдут на границы Донбасса. Выйдут», — сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

В то же время, он добавил, что достижение этой цели будет сопровождаться значительными человеческими потерями.

«Почему я должен был останавливать россиян и воевать за Украину? Украина уже находилась в состоянии войны с Беларусью. Они ввели против нас санкции раньше вас, раньше Европейского Союза. Они закрыли свое воздушное пространство для наших самолетов», — сказал политик.

Лукашенко также возразил, что Беларусь находится в состоянии конфликта с Украиной. По его словам, Минск поддерживает контакты с украинской стороной, о чем, по утверждению диктатора, знают и в России.

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«Мы делаем все, чтобы достичь мира. Не называйте нас агрессорами», — призвал самопровозглашенный президент.

Отдельно он заявил, что не слышал от президента России Владимира Путина возражений по поводу существования украинского народа. По словам Лукашенко, глава Кремля, напротив, говорит об общем прошлом украинцев, россиян и белорусов.

«Поверьте мне, Путин совершенно не считает, что украинский народ как таковой не существует. Иначе не было бы и белорусского народа. Если вы где-то слышали, как он это говорил, возможно, это просто была оговорка. Нет, это не о нем», — утверждает самопровозглашенный белорусский президент.

Заметим, что Лукашенко одновременно пытается примерить роль миротворца, предложив президенту Украины Владимиру Зеленскому вместе полететь в Москву под его «гарантии безопасности» (на что Зеленский ответил отказом), и активно готовит Беларусь к войне. Диктатор проводит масштабные проверки боеготовности армии и мобилизационные мероприятия, которые в СНБО называют попыткой создать искусственную напряженность для ЕС, хотя сам Лукашенко признает, что нападение на соседей стало бы для него смертельным.

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Параллельно белорусский режим готовит судебную систему к военному времени и закладывает на 2027 год рекордные 4,32 млрд дол. на армию и силовиков.

Лукашенко также регулярно летает к Путину, продолжает распространять нарративы российской пропаганды, обвиняя в продолжительности войны Запад и угрожая Киеву, что текущий год является «последним шансом» на мирное урегулирование.

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