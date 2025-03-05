"Почему я должен защищать Украину?": Лукашенко сделал очередное скандальное заявление

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не знал о планах России по полномасштабному вторжению в Украину, но даже если бы знал – не стал бы помогать Киеву.

Об этом он сказал в интервью американскому блоггеру Марио Науфалу, передает Telegram-канал "Пул Первого".

По словам Лукашенко, накануне войны Украина и Белоруссия якобы находились в состоянии экономической войны. Он обвинил Киев в том, что он первым ввел санкции, закрыл границы и якобы арестовал товарные вагоны.

Почему я должен защищать Украину? Она пошла на эскалацию с Беларусью раньше американцев и всего Запада. Поэтому нам не в чем упрекать. Но, несмотря на это, мы выступили за мир”, – сказал он.

Лукашенко добавил, что звонил по телефону Владимиру Зеленскому в первые дни войны и предупреждал, что когда в США сменится власть, Украина останется без поддержки.

Напомним, недавно Лукашенко заявил, что готов организовать в Минске встречу для проведения переговоров между президентами Украины Владимиром Зеленским и США Дональдом Трампом, а также российским диктатором Путиным.

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