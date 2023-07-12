Почему японцы плохо не пахнут в жару, даже после долгого рабочего дня

Почему японцы не пахнут потом, не любят духи и не едят много мяса

Японцы очень требовательны к запахам, точнее к их наличию. В Японии не принято использовать яркие и насыщенные духи. Из-за высокой плотности населения и особенностей культуры здесь предпочитают чистоту и свежесть. В Японии даже есть специальный термин, по-английски это "smell harassment", который переводится как "притязание запахом". Даже если аромат приятный, если его очень много, это уже воспринимается как нечто непристойное. Не говоря уже о запахе пота или еще каком-то неприятном запахе тела.

Почему японцы плохо не пахнут

Чистота и гигиена

Гигиена является культом у как у японских мужчин, так и женщин, они очень тщательно моются.

Женщины обычно принимают одновременно душ и ванну. Сначала японки мылом, с помощью геля, пенки, шампуня моются в душе. После этого принимают ванну с солями и эфирными маслами, а потом ополаскивают тело чистой водой в душе.

Почему японцы плохо не пахнут

Чистят зубы и полощут рот после каждого приема пищи.

Во первых, японцы чистят зубы после каждого приема пищи. Даже если они завтракают или обедают в общественном месте, они обязательно зайдут в санузел, чтобы почистить зубы, которую всегда носят с собой.

Кроме того, когда японцы приходят с улицы домой, они не только моют руки, но и ополаскивают рот специальным освежающим средством.

Для борьбы с запахами используют также различные спреи и леденцы. А если японец сомневается, не плохой ли запах изо рта, он может воспользоваться специальным прибором.

Прибор для определения плохого запаха изо рта

Диета без мяса

По словам самих японцев, самый главный секрет приятного запаха их тела – их рацион.

Неприятный запах пота — следствие потребления разлагающегося белка его и выделяет. А японцы едят мало мяса, намного меньше, чем европейцы. Мало едят японцы и молочных продуктов, у большинства населения этой страны нет толерантности к лактозе.

Японцы практически не жарят пищу, поэтому практически не употребляют в пищу рафинированные жиры, готовя все на пару.

Основной рацион японцев состоит из рыбы, риса, свежих овощей, фруктов и водорослей.

Кроме соблюдения чистоты и здорового рациона, японцы пользуются внешними, дополнительными средствами для свежести.

Специальное нижнее белье

Японцы носят нижнее белье, которое на 95% поглощает ароматы. Такое белье не только защищает от плохих запахов, оно еще и сохраняет свою функциональность даже после 100 стирок.

Кроме того, у японцев популярны ароматизированные бельевые кондиционеры. Хотя японцы не пользуются духами, но кондиционерами – обязательно. Они считают, что кондиционеры обладают натуральными запахами, в отличие от запахов духов.

Особые дезодоранты

Дезодоранты, которыми пользуются японцы, сделанные по технологии стерилизации, уничтожают запахи пота и используются не только для подмышек, но и для ступней.

Запах волос

Специальные спреи для волос, которыми пользуются японцы, действуют так же, как ненавязчивые ароматизаторы. Если мы не выйдем из квартиры без «пшиков» духов, то японки не могут обойтись без спрея для волос. И волосы японки будто духами и не пахнут, но чем-то приятным и свежим веют.

Мужчины используют специальные спреи для кожи головы и ушей. В составе спрея для кожи головы ингредиенты, поглощающие пот и кожный жир, специальные спреи предназначены для кожи за ушами,они подсушивают, обеззараживают и дезодорируют эту область.

Духи, которые принимают во внутрь

Японцы не наносят духи на тело и одежду, они употребляют его внутрь в виде таблеток, как пищевые добавки. Ароматические масла, выделяясь через поры, придают телу ненавязчивый аромат. Считается, что такой продукт безвреден.

"Съедобные" духи

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