Почему Южная Корея не дает летальное оружие Украине, хотя поддерживает ее – посол

Большинство граждан Южной Кореи поддерживают Украину, но гораздо меньше корейцев выступают за предоставление летального оружия, ведь боятся эскалации в отношениях с КНДР и РФ и соответствующих угроз безопасности для своей страны.

Об этом сказал посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко в интервью "Главкому".

"Подавляющее большинство корейского общества поддерживало и поддерживает Украину в нашей борьбе против российской агрессии. В то же время, гораздо меньшее количество южных корейцев выступают за предоставление Украине летального оружия, опасаясь эскалации в отношениях с КНДР и РФ и соответствующих угроз безопасности для своей страны. Это вполне понятно, ведь наличие под боком непредсказуемого диктатора с ядерным оружием да еще и в стратегическом альянсе с международно признанным агрессором – это то, что, естественно, вызывает как минимум беспокойство", – сказал Дмитрий Пономаренко.

Что может изменить ситуацию в Южной Корее

В то же время, по словам посла, мнение о предоставлении летального оружия Украине в Южной Корее быстро меняется. Толчком стало направление северокорейских подразделений в Россию с целью участия в войне с Украиной.

"Сейчас Южная Корея превращается из стороннего наблюдателя в заинтересованную или даже потенциально уязвимую сторону. Боевой опыт в реальных условиях войны, полученный северокорейскими военными, будет представлять серьезную угрозу уже самой Южной Корее. Думаю, отношение общества, а соответственно и политикума, непосредственно руководства страны, будет быстро меняться, но пока рано делать уверенные прогнозы", – сказал он.

Посол также обратил внимание на законодательные ограничения в Республике Корея. Там действует законодательная норма, согласно которой официальный Сеул не может поставлять оружие находящимся в состоянии войны странам.

"Учитывая это, в своей работе с официальным Сеулом мы предлагаем поэтапный подход к этому вопросу. Например, сначала сконцентрироваться на получении систем оборонного типа и класса: средств ПВО, радаров, систем РЭБ и т.д. Я считаю, что защита нашего мирного населения, ежедневно страдает от дронно-ракетных ударов России, это не о поставках оружия как такового, это о справедливой и крайне необходимой гуманитарной помощи в обеспечении безопасной жизни для людей в Украине", – пояснил он.

Напомним, КНДР выпустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Восточного моря перед выборами США.

Между тем, в Соединенных Штатах продолжается голосование за следующего президента. На эту должность претендуют вице-президент США Камала Гаррис и экспрезидент Дональд Трамп.

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