Почему Южная Корея не спешит оказывать Украине военную помощь: эксперт назвал три причины

Эксперт напомнил, что у Южной Кореи есть боеприпасы и артиллерия, которые существенно помогли бы украинским защитникам на фронте.

Несмотря на привлечение Россией войск КНДР на фронте, Южная Корея будет продолжать занимать осторожную позицию по помощи Украине как минимум до инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа.

Такое мнение высказал политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак, передает FREEДОМ.

Эксперт назвал несколько причин, по которым Сеул пока не предоставляет оружие Украине.

"Первая причина: после победы Трампа Южная Корея, являющаяся союзником Соединенных Штатов, хотела бы четко видеть программу украинского направления, политики новой администрации Трампа. Пока ее нет, есть только домыслы в западных медиа, которые, естественно, вряд ли соответствуют адекватной картине, которая может быть после того, как Трамп обретет полномочия президента Соединенных Штатов Америки", – объяснил Постернак.

Второй причиной он назвал электоральную. Согласно последнему соцопросу, 82% населения Республики Корея выступает против оказания помощи Украине.

"И для этого есть еще третья причина, сугубо внутриполитическая, потому что против оказания помощи выступает оппозиция, угрожающая импичментом министру обороны Южной Кореи в связи с тем, что это прямо нарушит законы страны, подразумевающие эмбарго на поставку вооружения в воюющую страну. Соответственно, это используют против нынешнего президента Кореи, против правительства", – говорит политтехнолог.

Эксперт напомнил, что у Южной Кореи есть боеприпасы и артиллерия, которые существенно помогли бы украинским защитникам на фронте.

"И это тот арсенал вооружений, та номенклатура, которая позволила бы существенно восполнить недостатки со стороны поставок западных стран, и прорубить окно в Азию, что для нас очень важно. Поэтому визит Умерова, со стратегической точки зрения, это не только попытка наладить контакты, но и совершить вот этот азиатский прорыв, потому что за Южной Кореей последует Япония, за Японией — другие государства, например арабские, которые могли бы пересмотреть свое взаимодействие с Украиной в сторону перспективы большей военной кооперации", – заявил политтехнолог, комментируя визит министра обороны Рустема Умерова в Южную Корею.

Ранее схожее мнение высказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. Он считает, что Сеул боится остаться один на один против КНДР без оружия.

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